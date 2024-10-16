Bir kadın cinayeti daha! 'Huzurum' dediği sevgilisi katili oldu, sosyal medyadaki paylaşımı ortaya çıktı

Adana'daki kahreden olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda 13 Ekim günü meydana gelmişti. İddiaya göre, Emre Naynal (37) kiraladığı lüks otomobil ile birlikte sevgilisi Ayşegül Sefer’i (40) göl kıyısına götürmüş, burada önce kadını öldürmüş sonra da aynı tabanca ile intihar etmişti.

İKİ YAŞINDA İKİ ÇOCUKLARI VARDI

Ayşegül Sefer ve Emre Naynal çiftinin 2 yaşında iki çocukları olduğu öğrenilirken, yakınları ise çiftin aralarında herhangi bir sorun olmadığı yönünde polise ifade verdi.

"SIRTIMI DAYADIĞIM DAĞIM" DİYE PAYLAŞMIŞ

Ayşegül Sefer’in sosyal medya hesabında katili Emre Naynal ile fotoğraflarını "Huzurum" ve "Sırtımı dayadığım dağım" notuyla yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır