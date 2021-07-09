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  4. Bir kadın cinayeti daha! İkna edemediği eski eşini öldürdü

Bir kadın cinayeti daha! İkna edemediği eski eşini öldürdü

09.07.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir kişi, boşandıktan sonra geri dönmeye ikna edemediği karısını pompalı tüfekle öldürdü, eski kayınbabasını da yaraladı.

Bir kadın cinayeti daha! İkna edemediği eski eşini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşi Cabbar K.’den (35) ayrılan ve baba ocağı Erzin ilçesine taşınan Ebru K. (30) burada 7 yaşındaki kızı Ayşe Nur K. ile kiraladığı evde yaşamaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE GELDİ

Cabbar K. eşi ile tekrar bir araya gelmek isterken, Ebru K. bu birlikteliğe yanaşmadı. Kahramanmaraş’ta ikamet eden Cabbar K. saat 12.00 sıralarında Mahmutlu Mahallesi Temiz Sokak’ta bulunan eski eşinin evine geldi ve eşini götürmek istedi. Geri dönmek istemeyen Ebru K.’nin babası Ali D. (50) kızının gitmek istemediğini belirtince aralarında tartışma çıktı. Cabbar K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali D.’ye ateş etti. Ali D. sağ kolu ve sol bacağından yaralandı. Cabbar K. daha sonra kızının gözleri önünde eski eşi Ebru K.’ye ateş etti.

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ARAÇ ÇALIP UZAKLAŞTI

Ebru K. olay yerinde hayatını kaybederken, Ali D. gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı olduğu bildirilen Cabbar K. olay yerinden uzaklaştıktan sonra gasp ettiği bir araçla kayıplara karıştı.

Ebru K.’nin cansız bedeni ise Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Hatay
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