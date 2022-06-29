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Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

29.06.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Boyabat ilçesi Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, istifa edeceğini duyurdu. Bir kadınla çekilen fotoğrafları sızdırılan Çakıcı'nın istifa kararı alması halk tarafından tepkiyle karşılandı. Çakıcı'nın istifasına engel olmaya çalışan bazı vatandaşlar, "Boyabat’ı Boyabat yapan başkan, istifa yok, kabul etmiyoruz" sloganı attı.

Bir kadınla fotoğrafları sızmıştı! Belediye Başkanı istifa kararı aldı, bazı vatandaşlar engel olmaya çalıştı

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, basın açıklamasıyla istifasını duyurdu, halk vazgeçirmeye çalıştı. Bir kadınla fotoğrafları sızdırılan Çakıcı, kirletme çabalarının 6 ay öncesinden başladığını, kendisiyle uğraşanların savcılıkta ortaya çıkacağını söyledi.

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"PARTİMİ DÜŞÜNEREK SİZLERİ DÜŞÜNEREK İSTİFA KARARI ALIYORUM"

Belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla istifasını duyuran Çakıcı, "20 yıllık siyasi hayatımda annelerimizin ninelerimizin gözyaşı oldum, çocuklarımızın gülüşü oldum, hastanedeki hasta, okuldaki öğrenci, sanayideki işçi oldum. Gece-gündüz çalıştım sizlerin o yüzünü ak etmek için. Dimdik gezdirmek için gece gündüz çalıştım. Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duydum. AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bu meydanlarda ve sokaklarda yüz yıl geçse de sizlerin eserleri konuşulacak, bu meydan konuşulacak. Sizleri anlıyorum size yakışmadı, bana da yakışmadı bu ayrılış. Ama ben sizlere yanlış yapmadım, 6 ay öncesinden gerçek olmayan hesaplarla sahte hesaplarla kirletmeye başlayan bir sürecin sonuna geldim. Partimi düşünerek sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" diye konuştu.

"SAVCILIKTA ORTAYA ÇIKACAK"

Belediyede çalışan bütün emekçilere ayrıca teşekkür eden Çakıcı, konuşmasının devamında, “Bu kardeşinizin size yanlışı olmadı. Çirkin iftiralarla sürecin sonuna böyle getirdiler. Ama bunların hepsi savcılıkta ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

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BAZI VATANDAŞLAR ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Gözyaşlarını tutamayan Çakıcı’nın konuşmasını izleyen bazı vatandaşlar "Boyabat’ı Boyabat yapan başkan, istifa yok, kabul etmiyoruz" gibi söylemlerle vazgeçirmeye çalıştı. Çakıcı’yı omzuna alan kalabalık sevgi gösterisinde bulundu. Ardından orda bulunan tüm vatandaşlar Çakıcı ile birlikte belediye binasının içine girdi. (İHA)

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