HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir kahreden haber daha! Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bir kahreden haber daha! Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’deki heyelanda Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan otomobile saatler sonra ulaşılmıştı. Heyelanda kara yolunun Rize-Artvin şeridinden deniz kıyısına sürüklenen aracın yer aldığı noktaya yoğunlaşan arama kurtarma ekipleri, kayıp 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri de belli oldu.

Bir kahreden haber daha! Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Heyelanın meydana geldiği Kıyıcık mevkisinde, ulaşımın gece tek şeritten çift yönlü sağlandığı yolda ekipler, diğer şeridin de açılması için çalışmalarını bugün de sürdürdü.

AA-20241209-36432239-36432229-ARTVINDE_HEYELAN_SONUCU_KAPANAN_KARADENIZ_SAHIL_YOLUNDA_CALISMALAR_DEVAM_EDIYOR

TEKNİK CİHAZLAR VE DRONLAR KULLANILDI

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında kaldığı değerlendirilen otomobilin bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar da kullanıldı.

AA-20241209-36432239-36432231-ARTVINDE_HEYELAN_SONUCU_KAPANAN_KARADENIZ_SAHIL_YOLUNDA_CALISMALAR_DEVAM_EDIYOR

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AW346421_02

Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı. İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Heyelan altında kalan sürücü Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 arkadaşın cenazeleri toprak yığını arasından çıkarılarak, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cenazelerin ardından toprak altında kalan otomobil de iş makinesiyle bulunduğu yerden alınması için çalışma sürdürülüyor.

AW346421_08

AW346421_06

AW346421_09

AW346421_05

AW346421_07

AW346421_04

AW346421_03

AW346421_01

Anahtar Kelimeler:
Artvin heyelan
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret maratonuna saatler kala iki bakan rest çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Asgari ücret maratonuna saatler kala iki bakan rest çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Eşinin 1 bileziğini bozdurup kurdu! Şimdi yanında 750 kişi çalışıyor

Isparta'da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Şehitlerimiz var

Isparta'da askeri helikopter düştü! Acı haber geldi: Şehitlerimiz var

Hatay'da kuyruklar uzuyor: Ellerinde valiz, yüz ifadeleri dikkat çekici

Hatay'da kuyruklar uzuyor: Ellerinde valiz, yüz ifadeleri dikkat çekici

Bir ili karıştıran olay! Tapusunu alınca ev sahibi olacağını sandılar: Yüzlerce kişi var, başka müteahhitler bile mağdur oldu

Bir ili karıştıran olay! Tapusunu alınca ev sahibi olacağını sandılar: Yüzlerce kişi var, başka müteahhitler bile mağdur oldu

Yer: Kahramanmaraş... Baş ağrısı şikayetiyle gitti: Karnındaki cismi görünce şoke oldu! "Doktorun telaşlı tavrından şüphelendik"

Yer: Kahramanmaraş... Baş ağrısı şikayetiyle gitti: Karnındaki cismi görünce şoke oldu! "Doktorun telaşlı tavrından şüphelendik"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.