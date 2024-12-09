Bir kahreden haber daha! Artvin'de heyelan altında kalan araçtaki 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Heyelanın meydana geldiği Kıyıcık mevkisinde, ulaşımın gece tek şeritten çift yönlü sağlandığı yolda ekipler, diğer şeridin de açılması için çalışmalarını bugün de sürdürdü.

TEKNİK CİHAZLAR VE DRONLAR KULLANILDI

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında kaldığı değerlendirilen otomobilin bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar da kullanıldı.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı. İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Heyelan altında kalan sürücü Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 arkadaşın cenazeleri toprak yığını arasından çıkarılarak, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cenazelerin ardından toprak altında kalan otomobil de iş makinesiyle bulunduğu yerden alınması için çalışma sürdürülüyor.