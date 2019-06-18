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Bir kamyon düğme hayale "iliklendi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Hayalle İliklenen Düğmeler Yarışması"nda tasarımcılar, bir kamyon düğmeyi kullanarak kıyafetlerden ev tekstiline, tablolardan hediyelik eşyalara kadar 70 farklı çalışma yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Hayalle İliklenen Düğmeler" yarışmasında tasarımcılar, düğme kullanarak farklı ürünler ortaya çıkardı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünün, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında düzenlediği yarışmada tasarımcılar, bir kamyon düğmeyi kullanarak kıyafetlerden ev tekstiline, tablolardan hediyelik eşyalara kadar 70 farklı çalışma yaptı.

Yarışmada, "Kırçiçeği Ceket" adlı çalışmasıyla Funda Büyükkekeç birinci, "7 Güzel Adam Kapı Süsü" eseriyle Nazlı Kantarcılar ikinci olurken "Renkli Düşler" tasarımıyla Hatice Kulak üçüncülüğü elde etti.

Ayrıca, "Maraş Ağacı" adlı çalışması nedeniyle Nazlı Kantarcılar jüri özel ödülü, Hatice Aktepe, Hatice Emlik ve Gülhan Yüce de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Dereceye girenlerin ödülü, bir alışveriş merkezinde, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana hizmet veren enstitüde, Emine Erdoğan'ın ve illerde vali eşlerinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'yle ilgili birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

"Hayalle İliklenen Düğmeler" yarışmasıyla da onları taçlandırdıklarını dile getiren Aslantürk, şunları kaydetti:

"Olgunlaşma enstitüleri geçmişi geleceğe taşımak vizyon ve misyonuyla çalışıyorlar. 1450'li yıllarda İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han döneminde 'arayıcılık' isminde bir meslek olduğunu Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden öğrendik. Bunu öğrendiğimiz günden bu yana enstitünün vizyon ve misyonunun geri dönüşüme çok uygun olduğunu farkettik. Kurumlarla ortak çalışmalar yapmaya başladık."

Büyükşehir belediyesine hayırsever bir esnafın bağışladığı 1 ton düğmenin kullanıldığı yarışma düzenlediklerini ifade eden Aslantürk, "Yaklaşık 70 eserin katıldığı yarışmada oldukça zorlandık. Seçim sırasında üniversitemizin hocaları bize yardımcı oldu." diye konuştu.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu da güzel bir çalışmada katkılarının olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Eserlerin her noktasında ciddi emeklerin olduğunu belirten Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş'taki bu tür güzel çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz. İlk kez düğmelerden güzel şeyler gördüm. Emeklerinden dolayı tüm hanımefendileri kutluyorum." dedi.

Yarışmanın birincisi Funda Büyükkekeç ise "Kırçiçeği ceketi"ni kendi hayalleriyle tasarladığını belirterek, "Farklı teknikler kullandım. Tığ işiyle yapmış olduğum düğmelere kır çiçeği deseni vererek güzel bir çalışma ortaya koydum. Çok da beğenildi. Bende mutlu oldum. Ceketimi kendim dikip üzerine düğmelerle bu şekilde tasarladım." diye konuştu.

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Düğme Kahramanmaraş tasarım yarışma

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