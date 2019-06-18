Dereceye girenlerin ödülü, bir alışveriş merkezinde, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

Ayrıca, "Maraş Ağacı" adlı çalışması nedeniyle Nazlı Kantarcılar jüri özel ödülü, Hatice Aktepe, Hatice Emlik ve Gülhan Yüce de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünün, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında düzenlediği yarışmada tasarımcılar, bir kamyon düğmeyi kullanarak kıyafetlerden ev tekstiline, tablolardan hediyelik eşyalara kadar 70 farklı çalışma yaptı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana hizmet veren enstitüde, Emine Erdoğan'ın ve illerde vali eşlerinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'yle ilgili birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

"Hayalle İliklenen Düğmeler" yarışmasıyla da onları taçlandırdıklarını dile getiren Aslantürk, şunları kaydetti:

"Olgunlaşma enstitüleri geçmişi geleceğe taşımak vizyon ve misyonuyla çalışıyorlar. 1450'li yıllarda İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han döneminde 'arayıcılık' isminde bir meslek olduğunu Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden öğrendik. Bunu öğrendiğimiz günden bu yana enstitünün vizyon ve misyonunun geri dönüşüme çok uygun olduğunu farkettik. Kurumlarla ortak çalışmalar yapmaya başladık."

Büyükşehir belediyesine hayırsever bir esnafın bağışladığı 1 ton düğmenin kullanıldığı yarışma düzenlediklerini ifade eden Aslantürk, "Yaklaşık 70 eserin katıldığı yarışmada oldukça zorlandık. Seçim sırasında üniversitemizin hocaları bize yardımcı oldu." diye konuştu.