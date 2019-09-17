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Bir kasesi 350 kalori: 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyveye eşdeğer

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2019 12:53 | Son Güncelleme

Bir kâse aşurenin yaklaşık olarak 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyve ile eş değer olduğunu belirten Tanoğlu, “Yani bir kâse aşure ortalama olarak 270-350 kalori civarındadır.

Bir kasesi 350 kalori: 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyveye eşdeğer

İSTANBUL,(DHA) - Bir kâse aşurenin yaklaşık olarak 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyve ile eş değer olduğunu belirten Tanoğlu, “Yani bir kâse aşure ortalama olarak 270-350 kalori civarındadır. Enerji ve vitamin yönünden zengin bu tatlıyı kilo almaya çalışanlar, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, sporcular, emziren anneler rahatlıkla tüketebilir. Yüksek kalori içerdiği için kilo problemi, kronik hastalığı olanlar aşureyi doktor ve diyetisyenlerin önerdiği ölçüde tüketmelidir” tavsiyesinde bulundu.

Yöresel olarak içerdiği malzemelerde farklılıklar görülse de 15 çeşit tahıl, kuru ve yaş meyve, kuru baklagil ve yağlı tohum çeşitleri içeren aşure zengin vitamin ve mineral içeriğe sahip. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Maria Tanoğlu, enerji ihtiyacını karşılarken aynı zamanda zihin yorgunluğuna da iyi gelen aşure hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Aşure besin değeri zenginliğinin yanı sıra bol posa içeren bir gıdadır. İçindeki, incir, kuru kayısı, baklagil gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere de iyi gelir” diyen Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı, Diyetisyen Maria Tanoğlu, “İçerdiğine katılan malzemeler açısından aşurede C, A, B2, B1 vitaminlerinin yanı sıra demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum vardır. Ayrıca fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar demir, kalsiyum, E vitamini gibi vitaminleri içerir. Tüm bu içeriği açısından değerlendirildiğinde aşure hem sağlıklıdır hem de tokluk hissi verir ve sindirim sistemini düzenler” ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIĞI KUVVETLENDİRİYOR

Bitkisel protein kaynağı da olan aşure, vücudun ihtiyacı olan protein, yağ ve karbonhidrat ihtiyacını karşıladığını da belirten Diyetisyen Maria Tanoğlu aşurenin yararlarını şöyle sıraladı:

“İçinde bulunan kurubaklagil, incir, kuru kayısı gibi barsak hareketlerini hızlandıran besinler sayesinde kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir. Aşure nohut, kuru fasulye gibi kuru baklagillerle ve fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlarla tamamıyla bitkisel kaynaklı proteinleri içerir. Vejetaryenlerin rahatlıkla protein ihtiyaçlarına destek olarak tüketebileceği bir tatlı olma özelliğine sahiptir. Emziren annelerin emzirme nedeniyle enerji ihtiyaçları artar. Dengeli beslenmeleri ise süt kalitesini sağlamaktadır. Aşure hem yüksek enerjisiyle hem de vitamin-mineral dengesiyle emziren annelere süt artırmada yardımcı olan bir tatlıdır. Aşure, Meyvelerden antioksidan etki gösteren A C, E vitaminlerini, buğday ve yarma gibi tahıllardan B grubu vitaminleri ve çinko, demir gibi mineralleri, yağlı tohumlardan ise E vitamini ve anti inflamatuar etki gösteren omega 3 yağ asitlerini içerir. Neredeyse tüm bitkisel besin gruplarını içeren aşure vitamin, mineral yoğunluğu ve antioksidan kapasitesi yüksek bir tatlıdır. Tamamen tahıl, kurubaklagil ve meyveden hazırlandığı için hiçbir şekilde hayvansal yağ-kolesterol içermez. İçinde bulunan fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar sayesinde omega-3 ve E vitamininden zengindir. Bu sayede özellikle kalp hastalıkları için yararlı besin öğeleri içeren bir tatlıdır. Tahıl ve yağlı tohum ve kuruyemiş içeriği zengin olan aşure; yüksek kalorilidir. Bu yüzden gelişme dönemindeki enerjiye ihtiyacı olan çocuklar, iştahsızlık problemi yaşayan kişiler için çok iyi ve dengeli bir enerji kaynağıdır.”

BİR PORSİYON AŞURE KAÇ KALORİDİR?

Bir kâse aşurenin yaklaşık olarak 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyve ile eş değer olduğunu belirten Tanoğlu, “Yani bir kâse aşure ortalama olarak 270-350 kalori civarındadır” dedi.

“Enerji ve vitamin yönünden zengin bu tatlıyı kilo almaya çalışanlar, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, sporcular, emziren anneler rahatlıkla tüketebilir” diye açıklamada bulunan Tanoğlu, “Yüksek kalori içerdiği için kilo problemi, kronik hastalığı olanlar aşureyi doktor ve diyetisyenlerin önerdiği ölçüde tüketmelidir” tavsiyesinde bulundu.

Bir kasesi 350 kalori: 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyveye eşdeğer

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