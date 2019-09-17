Bir kasesi 350 kalori: 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyveye eşdeğer

İSTANBUL,(DHA) - Bir kâse aşurenin yaklaşık olarak 3 dilim ekmek ve 1 porsiyon meyve ile eş değer olduğunu belirten Tanoğlu, “Yani bir kâse aşure ortalama olarak 270-350 kalori civarındadır. Enerji ve vitamin yönünden zengin bu tatlıyı kilo almaya çalışanlar, büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, sporcular, emziren anneler rahatlıkla tüketebilir. Yüksek kalori içerdiği için kilo problemi, kronik hastalığı olanlar aşureyi doktor ve diyetisyenlerin önerdiği ölçüde tüketmelidir” tavsiyesinde bulundu.

Yöresel olarak içerdiği malzemelerde farklılıklar görülse de 15 çeşit tahıl, kuru ve yaş meyve, kuru baklagil ve yağlı tohum çeşitleri içeren aşure zengin vitamin ve mineral içeriğe sahip. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Maria Tanoğlu, enerji ihtiyacını karşılarken aynı zamanda zihin yorgunluğuna da iyi gelen aşure hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Aşure besin değeri zenginliğinin yanı sıra bol posa içeren bir gıdadır. İçindeki, incir, kuru kayısı, baklagil gibi bağırsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere de iyi gelir” diyen Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı, Diyetisyen Maria Tanoğlu, “İçerdiğine katılan malzemeler açısından aşurede C, A, B2, B1 vitaminlerinin yanı sıra demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum vardır. Ayrıca fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar demir, kalsiyum, E vitamini gibi vitaminleri içerir. Tüm bu içeriği açısından değerlendirildiğinde aşure hem sağlıklıdır hem de tokluk hissi verir ve sindirim sistemini düzenler” ifadelerini kullandı.