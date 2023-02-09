Bir kaşığı vücudu sıcacık yapıyor! El ve ayak üşümelerini durduruyor

Vücudun uzun süre soğuğa dayanabilmesi için yeterli kıyafet ve beslenmenin önemi en büyük etkenler arasında yer alıyor. Uzmanlar vücudu sıcak tutabilmek için daha uzun süre enerji verecek yenmesini öneriyor. Depremzedelere yapılan yardımlarda gönderilen yiyeceklerin içeriği büyük önem taşıyor.

Vücut uzun süre soğuğa maruz kaldıktan sonra birden besin tüketmesi ya da sıcak bir şey tüketmesi sindirime hasar verir. Hatta organlarda hasara nedenler olabilir. Bu yüzden uzmanlar direk sıcak bir şey tüketip vücut dengesini daha çok alt üst etmek yerine pekmezi tavsiye ediyor.

PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

Pekmez yapılırken üzüm, harnup, elma, dut gibi meyveler ezilerek kaynatılır. Bu nedenle pek çok meyveden pekmez elde etmek mümkündür. Ülkemizde yaygın olarak tüketilen pekmez çeşitlerinden bir tanesi üzüm pekmezidir. Yaklaşık olarak 100 gram üzüm pekmezi, 243 kcal enerji içerir. Diğer pekmez çeşitlerinden olan dut pekmezinin yaklaşık 100 gramında 272 kcal, andız pekmezinin yaklaşık 100 gramında 266 kcal enerji bulunur. Son dönemlerde beslenme uzmanlarının da sıklıkla önerdiği keçiboynuzu (harnup) pekmezinin yaklaşık 100 gramında 270 kcal enerji bulunur. Pekmez, içerisinde bulunan yüksek enerji miktarı sayesinde vücudun normal enerji metabolizmasına katkıda bulunur.

Pekmezin faydaları saymakla bitmez. Pekmezin en önemli faydalarından bir tanesi, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunmasıdır.

Pekmez antioksidan özelliğinin yanında antienflamatuar özelliği bulunan besinlerdendir. Bu özelliği sayesinde vücutta bulunan iltihaplarla savaşır, iltihap söktürücü özelliği vardır.

Yaklaşık olarak 100 gram pekmez içerisinde 62 mg kalsiyum bulunur. Pekmez, içerisinde bulunan yüksek miktarda kalsiyum sayesinde kemik ve dişlerin gelişimine katkıda bulunarak kemik ve diş sağlığını destekler.

Yaklaşık olarak 100 gram pekmezde 0,98 gram lif bulunur. İçerisinde bulunan lif, bağırsak florasının korunmasına yardımcı olurken sindirim sisteminin normal fonksiyonunu destekler.

100 gram pekmez içerisinde yaklaşık olarak 65,67 gram karbonhidrat bulunur. İçerisinde bulunan karbonhidrat, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olarak kan şekerindeki ani yükseliş ve düşüşleri engellemeye yardımcı olur.