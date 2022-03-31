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  4. Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

31.03.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reçeli, tatlısı, kompostosu nefis olan ayva sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkıyor. Hastalıklardan koruyarak bağışıklığı güçlendiren ayva, tereyağı ile karıştırıldığında etkisini katına çıkarıyor. Gülgiller ailesinden olan ayva, kilo kontrolü için diyet listelerinde rahatlıkla yer alabilmektedir. Lifli içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemekte etkili olan ayva, cildin daha parlak ve canlı görünmesini de sağlar.

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Ayva meyvesinin içerisinde pektin, tanen, şeker, organik asit, A ve C vitamini ve mineral tuzlar bulunuyor. Hem mineral açısından hem de vitamin açısından oldukça zengin bu meyve, sindirim ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.

Hem taze olarak hem de tatlısı yapılarak tüketilebilen bu meyve, uzun süreli tokluk hissi ile zayıflama sürecinde olan kişiler tarafından da sıklıkla tüketiliyor.

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Bunun yanı sıra ayvanın kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve âdet kanamalarına oldukça faydalı olduğu biliniyor.

Ayvayı tereyağında pişirip yemek ise birçok probleme iyi geliyor. İşte ayvayı tereyağında pişirip yemenin faydalarını sizler için derledik.

AYVANIN FAYDALARI

  • Ağız kokusunu yok eder.
  • Harareti ve ishali keser.
  • Hazımsızlığı giderir.
  • Mide ve bağırsakları kuvvetlendirir.
  • İnce bağırsak iltihabını giderir.
  • Vücudun gelişmesine yardımcı olur.
  • Damar sertliğine ve karaciğer tembelliğine iyi gelir.
  • Tansiyonu düşürür.
  • Safrayı düzene sokar.
  • Yorgunluğu ve bitkinliği giderir.
  • Ayva çiçeği bal ile macun yapılıp yenildiğinde baş ağrısını keser.
  • Ayva çiçeği kaynatılıp içildiğinde ise kalp çarpıntısını keser, kalbi kuvvetlendirir ve anne sütünü artırır.
  • Ayvadan yapılan reçel sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir ve cinsel arzuyu kuvvetlendirir.
  • Ayva yapraklarının çayı kalp ağrılarına iyi gelir ve sakinleştirici özelliği bulunur.
  • Ayva yaprakları kaynatılıp içilirse ishali keser.
  • Ayva yaprağı kaynatılır, suyu ile gargara yapılıp pişmiş yaprakları ile de lapa yapılıp boğaza konursa boğaz ağrısını ve şişliğini giderir.
  • Ayvadan elde edilen şurup ve kompostolar çocuk ishallerine karşı oldukça etkilidir.
  • Ayva hoşafı ağız yaralarını iyileştirir, akciğer veremine iyi gelir ve gece uyurken ağızdan salya gelmesini önler.
  • Burun kanamasını önlemek için buruna ayva suyu çekilmelidir.
  • Ayva suyu aşırı âdet kanamasını önler, bağırsak kanamalarını keser ve dizanteriye karşı çok faydalıdır.
  • Doğumu kolaylaştırmak için ayva suyu ve ayva çekirdeği kaynatılıp içilmelidir.
  • Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir.
  • Ayva suyu iştah açar, böbrek ve idrar torbası iltihaplarını iyileştirir.

Not: Ağız içi yaraları ve boğaz iltihapları için kurutulmuş ayvanın suda bekletilmesi ile elde edilen şurup gargara olarak kullanılmalıdır.

AYVAYI TERAYAĞINDA PİŞİRİP YEMENİN FAYDALARI

Tereyağında pişirilen ayva; solunum yolu problemlerine, bir türlü geçmek bilmeyen öksürüğe, bronşite ve tüberküloz hastalığına iyi gelir.

Pişirilmiş ayva, mide zafiyetine iyi gelir.

Yapılışı: Ayvalar çekirdekleri çıkarılıp dilimlenir. Bir tavaya tereyağı konur ve eriyen tereyağına ayvalar eklenip karıştırılır.

Yumuşayana kadar arkalı önlü kızartılır. Kızaran ayvaların üzerine pekmez eklenip 5 dakika kısık ateşte pişirilir ve kaymakla sıcak servis yapılır.


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