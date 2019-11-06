Bir kayıp KHK'lı daha emniyette ortaya çıktı

Türkmen'in eşi, Antalya polisi tarafından arandığını ve eşinin Ankara'ya götürüldüğünü belirtti.Antalya polisi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atıldıktan sonraortadan kaybolan ve kendisinden dokuz aydır haber alınamayan Gökhan Türkmen'in Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde olduğu haberini eşi Zehra Türkmen'e telefonla verdi. Eşini görüp göremeyeceğini merak eden Zehra Türkmen "Ankara'ya götürülüyor. Ankara'ya gidin" yanıtı aldı.

Polisle gece 00.30'da telefonla yaptığı görüşmenin ardından Kayseri'den Ankara'ya gelen Zehra Türkmen DW Türkçe'ye "Eşimin ailesi Antalya'da oturuyordu. Onlar da Antalya'da görüşemediler. Polis bana Ankara'da beklememi söyledi, bekliyorum" diye konuştu.

Eşi Gökhan Türkmen'in Şubat 2019'da ortadan kaybolan ilk KHK'lı olduğunu hatırlatan Zehra Türkmen "Çok korkuyordum, onun yaşadığını öğrendiğim için mutluyum. İyi olması için dua ediyorum" dedi.

"Ailemi istiyorum"

Kayseri'den Ankara'ya gelirken biri 6, diğeri 11 yaşındaki çocuklarını kardeşine bıraktığını anlatan Türkmen, "Onlar babalarının kaçırıldığını bile bilmiyorlar. Çok zor bir süreç yaşıyoruz. Çocuklarımın tırnak yeme, dikkat bozukluğu, tuvalet alışkanlıklarında zorluklar gibi birçok sorunu var. Tek amacım ailece birarada olmak. Bunun mücadelesini vereceğim" diyor.