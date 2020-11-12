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Bir kent buz kesti! Arabaların camları dondu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 10:38 | Son Güncelleme

Sivas'ta sonbaharın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde eksi 3 dereceyi gören sıcaklıklar kenti dondurdu. Sabah saatlerinde arabaların camlarının buz tuttuğu görüldü.

Bir kent buz kesti! Arabaların camları dondu

Soğuk iklimi ile bilinen Sivas’ta hava adeta buz kesti. Sabah saatlerinde kent merkezinde termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

İşe gitmek için arabasının yanına giden sürücüler ise otomobillerin camlarının buz tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Çimlerinde buz tuttuğu kentte kullanılmayan kredi kartı gibi malzemelerle sürücüler otomobillerinin camlarını temizledi. Öte yandan kent merkezinde sis oluştu.

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Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte dikkatli seyretmek zorunda kaldı. Vatandaşlar ise havanın oldukça soğuduğunu dile getirdi.

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