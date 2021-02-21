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  4. Bir kent buz tuttu! Sibirya'dan farksız görüntüler

Bir kent buz tuttu! Sibirya'dan farksız görüntüler

21.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Bir kent buz tuttu! Sibirya'dan farksız görüntüler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi kar yağışlarının ardından Sibirya'dan farksız görüntülere ev sahipliği yapıyor. Hava sıcaklığının eksi 22 dereceye kadar düştüğü ilçede hayat olumsuz etkileniyor.

Tufanbeyli’de iki gün devam eden ve şehir merkezinde 1 metreye mahallelerde ise 2 metreye yaklaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kapanan yollar açılırken, ilçe beyaz bir örtüye büründü.

TERMOMETRE EKSİ 22 DERECEYİ GÖRDÜ

Kar yağışının bitmesiyle birlikte özellikle geceleri aşırı soğuk ve don yaşanmaya başladı. Gündüz hava sıcaklığı eksi 4 derece olurken gece hava sıcaklığının eksi 22 dereceye kadar düştüğü görüldü. Bu nedenle vatandaşlar ısınmakta güçlük çekerken, bazı akarsuların ise donduğu gözlendi.

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İHA

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