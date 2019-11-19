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Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 23:01 | Son Güncelleme

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli düzenlenen operasyon nefes kesti. Operasyonda baskın yapılan bir evin 4 sürgülü kapı ve güvenlik kameralarıyla donatılması dikkat çekti.

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbarı bilgiler ve teknik çalışmalarla belirlenen adreslere yönelik çalışma başlattı. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve helikopter desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şahinbey ilçesindeki 30 adrese düzenlenen operasyonlar nefes keserken baskın yapılan adreslerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI DONATILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Havadan helikopterle karadan narkotik köpeği ‘Onix’in desteğini alan ekipler, evlerde arama yaptı. Arama yapılan bir evin kapısında 4 sürgü olması ve güvenlik kameraları ile donatılması dikkat çekti. Bin 720 polisin katıldığı ve operasyon düzenlenen alanların ablukaya alındığı bölgelerde, trafik polisleri de yol uygulaması yaptı. Uyuşturucu satışını önlemek için başarılı çalışmalarını sürdüren Gaziantep polisi, uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.

Polis ekiplerinin, baskın yapılan adreslerdeki aramaları sürüyor.

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Gaziantep Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon

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