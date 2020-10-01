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Bir kentin ihtiyacını karşılıyordu! Barajdaki su çekilince ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 36 seviyesine düştü. İçme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı barajda suyun çekilmesiyle barajın içinde kalan köprü ortaya çıktı. Kuraklık nedeniyle baraj çevresindeki toprağın çatladığı görüldü.

Bir kentin ihtiyacını karşılıyordu! Barajdaki su çekilince ortaya çıktı

Başiskele'de bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 18 milyon 200 bin metreküp ile yüzde 36 seviyesine düştü. Barajda su seviyesinin azalmasıyla birlikte baraj yokken köyleri birbirine bağlayan köprülerden biri ortaya çıkmaya başladı. Barajın çevresindeki topraklar ise çatladı. Geçen yıllarda su seviyesinin azaldığı durumlarda Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na su takviyesi yapılmıştı.

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DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dogayı katedersen ormanları yakarsan en az 4-3 cocuk dersen üzerine ülkeye milyonlarca mülteci alırsan buna suda dayanmaz hiç birşeyde yetmez ama siz bana bakmayın durmayın bu kafayla devam edin
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