Bir kentin tek kalaycısı: Hepsi tahsil yaptı ama...

Erciş ilçesince unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğinin son temsilcilerinden biri olan Sulhattin Karakaş, talep üzerine belli aralıklarla iş yeri tezgahını açarak bakır tavaları, tencereleri ve kazanları kalaylıyor.

Yıllardır mesleğini devam ettirmeye çalışan Sulhattin Karakaş, “56 yıldır bakırcılık mesleğini yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Eskiden bunları kumla silerdik. Şimdi teknoloji gelişti. Tuz ruhu vuruyoruz. Eskiden büyüklerimiz elle çeker odunla kalaylar şimdi ise teknoloji gelişti. Bakır tükendi. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta hala kalaycılık var, ancak bizim bu memlekette yok. Bu memlekette meslekler tükendi. Eskiden çok zorluğu vardı. Kum bulamadığımız zaman taşı ezerdik. Kum yapar öyle silerdik. Yaptığım kalay aşağı yukarı 1-1,5 sene devam ediyor. Bakır zehirler, onun içinde sarı madde var. Kırmızı çıktı mı zehirler insanı” dedi.

'KALAYCILIKLA 5 ERKEK, 2 KIZ YETİŞTİRDİM'

Kalaycılık mesleğine ilgi olmadığını dile getiren Karakaş, “Eskiden 5 kalaycı vardı. Şimdi bir ben kaldım. Sanatımı seviyorum. Çocuklarım bazen ‘yapma’ diyorlar ama ben çok seviyorum sanatımı. Sanat çok güzeldir. Gençlerde heves yok. 5 oğlum var. 2’si üniversite, biri motor ustası ve biri Amerika’dadır. Kalaycılıkla 5 erkek, 2 kız yetiştirdim. Maalesef 5 oğlan şimdi bir adama bakamıyor. Çünkü sanata heves yok” ifadelerini kullandı.