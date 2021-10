Bir kere kullananın asla vazgeçemediği en iyi telefon aksesuarları

Teknolojinin hızla ilerlediği bu devirde, kabul edelim ki, telefon olmadan yaşamak zor. Uzakları yakın kılan, bir tıkla istediğimiz her şeye ulaşmamıza imkan sağlayan cihazlar, hayatımızın en önemli iletişim araçlarından biri. Özellikle son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte bazı aksesuarlara da ihtiyaç duyulur oldu. Bunların arasında çeşit çeşit kılıflar, telefon tutucuları, lens ve kulaklık gibi farklı aksesuarlar yer alıyor. Yine çok şanslıyız ki tüm bu ürünlere saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Öyleyse incelemeye ne dersiniz?

1. Her zevke hitap eden telefon kılıfları

Cep telefonu satın alırken en çok dert edilen konulardan biri düşme meselesi. Akıllı telefonlar her ne kadar üstün özelliklerle donatılmış olsalar da darbelere karşı hassas aletler. Üstelik olası bir kaza durumunda zarar gören telefonun tamir maliyeti de fazla oluyor. İşte, bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için mutlaka bir telefon kılıfı temin etmelisiniz. Telefon kılıfları, darbe emici özellikleri sayesinde düşmelerden dolayı oluşabilecek hasarı engelliyor. Kılıflar, işlevselliğinin yanında estetik yönleri ile de ilgi çekiyor. Renk renk desenli, baskılı ve işlemeli kılıflar telefona şık bir hava katıyor.

Telefonunuza uygun tüm kılıf çeşitlerini bu link üzerinden inceleyebilirsiniz.

2. Isoul Ekran Kalemi ile telefonunuzu defter olarak kullanın.

Dokunmatik ekranlı bir telefonda parmaklarla işlem yapmak her zaman konforlu olmuyor. Özellikle artık telefonların defterin yerini aldığını düşünürsek kalem kullanmak iyi fikir gibi. Siz de ekran kalemiyle derste veya toplantıda telefonunuzu bir not defteri olarak kullanabilir; çizimler yapabilirsiniz. Isoul Ekran Kalemi'nin yumuşak mikrofiber ucu işaretleme ve yazma konusunda oldukça hassas işlem yapıyor. Ayrıca ekranda çizik ve parmak izinin oluşmasına da engel oluyor. Kalemin ucundaki lastik aparatı değiştirilebildiği için uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunuyor. Gövdede bulunan klipsiyle çantanıza veya cebinize takabilirsiniz.

Pek çok telefonla uyumlu olan bu aksesuara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Daha kolay bir kavrayış için…

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Son zamanlarda cep telefonları oldukça geniş boyutlarda tasarlanıyor. Bu nedenle tek elle telefonu kavramak her zaman mümkün olmuyor. Neyse ki Spigen Telefon Yüzüğü bu soruna el atıyor. Bu aksesuarı, manyetik uyumlu özelliği ile telefonunuza sabitleyebilirsiniz. Ancak kullanmadan önce iki saat beklenilmesi öneriliyor. İnce tasarımı sayesinde telefonunuzu konforlu bir şekilde kavramanıza imkan veriyor. 180 derecelik açısı ile masa üzerinde tutucu olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda aracınızda bulunan manyetik alana da uyum sağlar.

Dört farklı renk seçeneği bulunan Spigen Telefon Yüzüğü'nü satın almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

4. Görüntülü görüşmeleriniz için elinize ihtiyaç kalmıyor…



Akıllı telefonların sunduğu hizmetlerin en güzel yanı hasret kaldığımız sevdiklerimizle bizi her an buluşturabiliyor olması. Bazen de iş görüşmesi, ders veya toplantıları online şekilde gerçekleştirmek gerekebiliyor. Ancak sürekli elde telefon tutmak oldukça yorucu bir iş. Buffer Boyun Telefon Tutucu sayesinde ellerinize ihtiyaç duymadan görüşmelerinizi yapabilir, video izleyebilirsiniz. Sağlam malzemesi ile telefonu sıkıca kavrar ve düşmesini engeller. Yüksekliğini boynunuza göre ayarlayabileceğiniz gibi masa üzerinde stant olarak da kullanabilirsiniz.

Ergonomik tasarıma sahip bu telefon aksesuarını daha yakından incelemek için buraya göz atabilirsiniz.

5. Spigen Araç Tutacağı ile telefonunuz güvende…

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Seyir halindeyken telefon kullanmak can sağlığınız açısından güvenli olmayabilir. Ancak bazen acil durumlarda veya haritaya bakmak gerektiğinde mecburen kullanmak gerekiyor. Böyle zamanlarda cihazınızı elinizde tutmak yerine radyatör ızgarasına takılan Spigen Araç Tutacağı’na sabitleyebilirsiniz. Aparatı aracınıza taktıktan sonra paket içinden çıkan magneti telefona yapıştırın ve keyfini çıkarın. Ürünün güçlü manyetik özelliği sayesinde telefona sıkıca tutunur ve düşmez. Ayrıca dilerseniz telefonunuzu dik veya yatay konumda kullanabilirsiniz. Unutmadan, tüm telefon modellerine uyum sağladığını da hatırlatalım.

Şimdi satın almak için tıklayın.

6. Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız sizi buraya alalım…

Gezdiğiniz her anın fotoğrafını çeker misiniz? Öyleyse size harika bir önerimiz var. Apexel 10’ u bir arada objektif seti ile bu işi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Telefona takılan lensler aracılığıyla profesyonel fotoğraf makineleri gibi farklı açılardan muhteşem fotoğraflar çekmek mümkün. Nasıl mı? 10 farklı kamera modu arasında balık gözü, makro, geniş açı ve polarizasyon gibi çekim açıları yer alıyor. Mesela balık gözü lensi ile açıyı küre gibi gösterebilir, makro lens ile yakındaki objeleri çekerek çok daha net ve canlı bir görüntü elde edebilirsiniz.

Yaylı klips sayesinde her akıllı telefona monte edilen sete buradan ulaşabilirsiniz.

7. Kolyeye benzer boyun askısı ile telefonunuzu taşıyın.

Dışarda gezerken telefonu çantada veya cepte taşımak sıkıntı yaratabiliyor. Mesela fotoğraf çekmek için telefonu her an elde tutmak gerekebiliyor. Ancak bu şekilde kullanım konforlu olmuyor elbette. Bazen de düşme tehlikesi oluşabiliyor. Peki, bu soruna bir çözüm bulmak mümkün mü? Elego Boyun Askısı sayesinde artık telefonunuzu rahat ve güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Kullanmaya başladıktan sonra en sevdiğiniz aksesuarınız olabilir, bizden söylemesi. Pembe, sarı, mor ve krem renkli ip seçenekleri ile satışa sunulan bu ürün aynı zamanda ucunda bulunan boncuklarla kolyeyi andırıyor. Ayrıca hem tüm telefonlara uyumlu hem de ayarlanabilir askıya sahip.

Ürüne bu link üzerinden göz atabilirsiniz.

8. Su altında çekim yapmaya ne dersiniz?

Bazı telefon modellerinin su altında çekim yapma özelliği bulunuyor. Ancak bazı cihazlarda ise bu donanım olmuyor. Eğer sizin de telefonunuz bu teknolojiye sahip değilse üzülmeyin; size bir müjdemiz var. Uygun fiyata satın alabileceğiniz Floveme Universal Su Geçirmez Kılıf ile gönül rahatlığıyla su altında çekim yapabilir, eğlenceli fotoğraflar çekebilirsiniz. Dört kat koruma sistemiyle donatılan bu aksesuar yağmurlu havalarda kullanım için de büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca deniz kenarında veya havuzda telefonun suya düşme tehlikesi de ortadan kalkmış oluyor.

Yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. TrkTech i12 Bluetooth Kulaklık’ın özellikleri saymakla bitmiyor…

Dikkatle çantanıza koyduğunuz kulaklığın kabloları birbirine dolaşıyor mu? Aslında bu problemi hepimiz yaşıyoruz. Artık gelişen teknoloji bu konuda da kolaylık sağlıyor. Bluetooth özelliği ile telefona bağlanan kulaklık, kablo takma derdi olmadan her an her yerde konforlu bir kullanım imkanı sağlıyor. Bu yönden tercih edebileceğiniz en iyi aksesuarlardan biri TrkTech i12 Bluetooth Kulaklık. Bu ürünle müzik oynatma ve durdurma, telefon görüşmesi veya telefonların dijital asistanları ile konuşma yapabilirsiniz. Ayrıca powerbank özellikli kutusuyla şarj edebilir ve tam şarjla iki saate kadar kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayın.

10. Son zamanların trend aksesuarı popsocket…



Her ne kadar trend bir aksesuar olsa da adını ilk defa duymuş olanlarımız olabilir. Popsocket'i telefonu kolayca kavramaya yarayan bir mekanizma olarak tanımlayabiliriz. Ancak diğer telefon tutuculardan farklı olarak makaraya benzer tasarımı kulaklık kablosunu sarmaya imkan tanıyor. Zaten ürün ilk olarak bu amaçla ortaya çıkıyor. Bazı modeller ise kart tutucu popwallet ile uyumlu bir şekilde kullanılıyor. Yani böylece kartlarınızı telefonunuzla birlikte yanınızda taşıyabilirsiniz.

Birbirinden şık, tarzınıza uygun popsocket çeşitlerine buraya tıklayarak ulaşabilir, güvenle satın alabilirsiniz.