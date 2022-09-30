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Bir kere kullanınca "Neden daha önce almamışım ki?" dedirtecek TikTok ürünleri

27.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatın koşuşturması sırasında işinizi kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak pratik ürünlere ihtiyaç duyarsınız. Bu ürünleri keşfedebileceğiniz en iyi platform ise TikTok! Bu sebeple verdiğiniz paranın her kuruşuna değecek en iyi TikTok ürünlerini sizler için araştırdık. Kullananların bayıldığı o ürünleri incelemeye ne dersiniz?

Bir kere kullanınca "Neden daha önce almamışım ki?" dedirtecek TikTok ürünleri

TikTok'ta her geçen gün farklı ürünler popüler oluyor. Bu ürünler kimi zaman pratiklik sunması kimi zaman şık olması kimi zaman da rahatlık sağlamasıyla kullananların beğenisini kazanıyor. Günün stresini azaltacak silikon taraktan banyodaki kargaşayı önleyecek düzenleyiciye, TikTok'ta viral olan birçok ürün sizleri bekliyor. Peki, onlara göz atmaya hazır mısınız?

1. Saç derinizi rahatlatın: Plplaaoo Silikon Tarak

Bir kere kullanınca

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Güne saçlarınızı ve saç derinizi uyararak başlamak ya da gün sonunda tüm yorgunluğunuzu atmak için saç derinize masaj yaparak rahatlamak ister misiniz? Öyleyse sizi Plplaaoo Silikon Tarak ile tanıştıralım. Kalın, uzun, kıvırcık ya da kısa; her türlü saç yapısına uygun olduğu için tarağı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İster ıslak ister kuru saça kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Ürünü ergonomik tasarımı sayesinde kolayca kavrayabilirsiniz. Saç derinize çok bastırmadan yukarıdan aşağıya hareketlerle uygulama yaptığınızda saç deriniz rahatlar. Tarağı işiniz bittiğinde aparatı sayesinde kolayca asabilirsiniz.

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2. Düzen sevenler için: Baysal Bysevil Pratik Duvar Askı Aparatı

Bir kere kullanınca

Banyonuzda paspas ve fırça gibi sağa sola dağılmış temizlik malzemelerinden rahatsız mı oluyorsunuz? Öyleyse Baysal Bysevil Pratik Duvar Askı Aparatı sayesinde bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Bunun için aparatın yapışkanlı kısmını banyo fayansına tutturabilirsiniz. İhtiyacınız kadar aparat alarak tüm saplı temizlik malzemelerinizi düzenli tutabilirsiniz. Ürünü kullanmak için temizlik malzemelerinin sap kısmını aparatın ön kısmına bastırmanız yeterli. Ürün, kendiliğinden kapanan mekanizması ile sapı kolayca kavrar ve onun kaymasını engeller. Size de düzenli bir banyonun keyfini çıkarmak kalır!

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3. İhtiyacınız olmadığında kaldırın: Meleni Home Katlanabilir Silikon Akordiyon Çamaşır Sepeti

Bir kere kullanınca

Sırada TikTok'ta viral olan bir başka ürün var! Meleni Home Katlanabilir Silikon Akordiyon Çamaşır Sepeti'ni; 27 litrelik iç hacmi sayesinde oyuncak kutusu, çamaşır sepeti, bebek küveti ve depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Ürünle işiniz bittiği zaman sepetin kulplarından aşağıya doğru hafifçe bastırarak onu katlayabilirsiniz. Tekrar kullanmak istediğinizde tek elle sepetin orta kısmına bastırıp diğer elle kulplarından yukarıya doğru çekerek kolaylıkla açabilirsiniz. Alandan tasarruf etmenizi sağlayan ürün, sağlığa zararlı kimyasallar içermez. Ayrıca çevre dostu olması da cabası!

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4. Elektronik cihazlarınız hep temiz kalsın: Bluetooth Kulaklık Temizleme Kalemi

Bir kere kullanınca

Elektronik cihazların temizlemesi zor kısımları için harika bir çözüm önerimiz var. Bluetooth Kulaklık Temizleme Kalemi ile kulaklıkların içini; elektronik cihazların şarj soketi ve hoparlör gibi dar ve küçük kısımlarını kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Çift taraflı mekanizmaya sahip ürünün kalem ucuna benzeyen demir aparatı, dar yüzeylerde bulunan kirleri rahatlıkla dışarıya çıkarmanızı sağlar. Kalemin yan tarafında bulunan yumuşak sünger yardımıyla yüzeye çıkan kirleri kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Ürünün diğer ucundaki ince uzun sünger ise derin yüzeylerde biriken toz ve kirleri mükemmel şekilde temizlemenize imkân tanır.

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5. Çok amaçlı kullanım: Wakauto Araba Koltuğu Kancası

Bir kere kullanınca

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Araç ve dolap içinde rahatlıkla kullanabileceğiniz çok amaçlı bir ürünle tanışmaya hazır olun! Elmas görünümlü taş detayları ile süslenen Wakauto Araba Koltuğu Kancası, aracınızla seyahat ederken eşyalarınızı kolaylıkla asmanıza imkân tanır. Kancanın uzun kayışı sayesinde araba koltuğunun baş desteğini sökmenize gerek kalmadan ürünü saniyeler içerisinde bağlayabilirsiniz. Çanta, poşet ve kıyafet askısı gibi eşyaları ürünün kancasına kolaylıkla takabilirsiniz. Böylece dökülme, kırılma riski taşıyan eşyaları ya da kırışmasını istemediğiniz kıyafetleri çok amaçlı kanca sayesinde güvenle taşıyabilirsiniz.

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6. Kafa karışıklığına son: Mak & Blocker Bulaşık Makinesi Kirli Temiz Magneti

Bir kere kullanınca

Yeni yıkanan fakat henüz kaldırılmayan mutfak araç gereçlerinin yanına kirli bulaşıkların konulmasından muzdarip misiniz? O hâlde sıradaki önerimizi sakın kaçırmayın! Bulaşık makinesinin yüzeyine sağlam şekilde tutunan Mak & Blocker Bulaşık Makinesi Kirli Temiz Magneti'ni bulaşık makinenize zahmetsizce takabilirsiniz. Magnetin üst kısmında yer alan göstergeyi sol tarafa çektiğinizde "temiz" kelimesi ortaya çıkar. Böylece evdeki herkes, bulaşık makinesindekilerin temiz olduğunu bilir ve yanlışlıkla kirli bulaşıkları koymaz. Göstergeyi sağ tarafa kaydırdığınızda "kirli" sözcüğü görünür hâle gelir.

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7. Milkshake ustası olmanızı sağlayacak: Pembe Karınca Portatif Taşınabilir Usb Şarjlı Mikser

Bir kere kullanınca

Gün içinde detoks içecekler ya da sağlıklı meyve suları içmeyi seviyor olabilirsiniz. O hâlde size TikTok'un meşhur ettiği ürünlerden bir diğerini önereceğiz. Pembe Karınca Portatif Taşınabilir Usb Şarjlı Mikser sayesinde smoothie, milkshake ve meyve suyu gibi içecekleri kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ürünün 380 ml haznesinin içine damak tadınıza uygun meyvelerin yanı sıra isteğinize göre süt ilave ettikten sonra düğmesine basıp kısa süre içerisinde birbirinden lezzetli içecekler ortaya koyabilirsiniz. Üstelik portatif ürünü istediğiniz yere götürebilir, böylece içecekleri canınız çektikçe hazırlayabilirsiniz. Mikseri USB kablosu ile şarj edebilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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