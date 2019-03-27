"Bir kere olsun FETÖ'ye ve PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Bunların bir kere olsun FETÖ'ye, PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık ama söz konusu bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olduğunda her türlü hakareti yapmakta bir sıkıntı görmüyorlar." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında OSTİM ve GİMAT esnafını ziyaret eden Ünal, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Ünal, herkesin siyasi görüşünün farklı olabileceğini, ancak bu farklılığın yerli ve milli olmaya engel olmadığını söyledi.

CHP'nin Atatürk'ün partisi olma özelliğini kaybettiğini ifade eden Ünal, "Bunların bir kere olsun FETÖ'ye, PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık ama söz konusu bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olduğunda her türlü hakareti yapmakta bir sıkıntı görmüyorlar." diye konuştu.

Ünal, Engin Altay'ın kullandığı ifadelerin çirkin olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptıkları bu hakaret ve hukuk dışılıkla kendileriyle ilgili de anayasa ve hukuk gereğini yapmak için harekete geçtiğinde de 'demokrasi' diye bağırıyorlar. Demokrasi hakaret, tehdit, terör örgütlerine hayranlık beslemek ve terör örgütleriyle kol kola girmek demek değildir. Her hukuk devleti teröre, teröriste ve devlet başkanına hakarete gerektiği gibi karşılık verir. CHP Grup Başkanvekilinin bu çirkin ifadelerini şiddetle kınıyorum ve CHP maalesef bunu bir alışkanlık haline getirdi. FETÖ'ye, PKK'ya hiçbir söz söylemeyip Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye saldıranlar. Bunların zihniyeti belediyelerde olsaydı. Bunlar, 15 Temmuz gecesi milletin yanında durur muydu? Bu soruyu sormak gerekiyor. O gün darbeyi engellemek için iş makineleriyle harekete geçerler miydi? Bu soruyu sormak gerekiyor."