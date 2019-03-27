HABER

"Bir kere olsun FETÖ'ye ve PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 17:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "(CHP'li Engin Altay'ın açıklamaları) Bunların bir kere olsun FETÖ'ye, PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık ama söz konusu bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olduğunda her türlü hakareti yapmakta bir sıkıntı görmüyorlar"

"Bir kere olsun FETÖ'ye ve PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Bunların bir kere olsun FETÖ'ye, PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık ama söz konusu bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olduğunda her türlü hakareti yapmakta bir sıkıntı görmüyorlar." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında OSTİM ve GİMAT esnafını ziyaret eden Ünal, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Ünal, herkesin siyasi görüşünün farklı olabileceğini, ancak bu farklılığın yerli ve milli olmaya engel olmadığını söyledi.

CHP'nin Atatürk'ün partisi olma özelliğini kaybettiğini ifade eden Ünal, "Bunların bir kere olsun FETÖ'ye, PKK'ya bir söz söylediğine şahit olmadık ama söz konusu bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olduğunda her türlü hakareti yapmakta bir sıkıntı görmüyorlar." diye konuştu.

Ünal, Engin Altay'ın kullandığı ifadelerin çirkin olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptıkları bu hakaret ve hukuk dışılıkla kendileriyle ilgili de anayasa ve hukuk gereğini yapmak için harekete geçtiğinde de 'demokrasi' diye bağırıyorlar. Demokrasi hakaret, tehdit, terör örgütlerine hayranlık beslemek ve terör örgütleriyle kol kola girmek demek değildir. Her hukuk devleti teröre, teröriste ve devlet başkanına hakarete gerektiği gibi karşılık verir. CHP Grup Başkanvekilinin bu çirkin ifadelerini şiddetle kınıyorum ve CHP maalesef bunu bir alışkanlık haline getirdi. FETÖ'ye, PKK'ya hiçbir söz söylemeyip Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye saldıranlar. Bunların zihniyeti belediyelerde olsaydı. Bunlar, 15 Temmuz gecesi milletin yanında durur muydu? Bu soruyu sormak gerekiyor. O gün darbeyi engellemek için iş makineleriyle harekete geçerler miydi? Bu soruyu sormak gerekiyor."

- "Esnafımız, tercihini yapmış gözüküyor"

Seçim çalışmaları kapsamında OSTİM ve GİMAT esnafını ziyaret ettiklerini belirten Ünal, önemli olanın sorun çözme kapasitesine sahip olmak ve sorunları çözebilmek olduğunu ifade etti.

Ünal, dünyadaki daralmadan kaynaklı olarak, Türk ekonomisinde de zaman zaman türbülanslar yaşandığının belirterek, "Önemli olan, sorunları çözebilecek, istikrarı devam ettirebilecek ve güven ortamını sürdürebilecek çözüm kapasitesi olan güçlü bir iktidardır." dedi.

Esnafla yaptıkları görüşmelerde sorunu çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunun altını çizen Ünal, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e baktığımızda, onların sorun çözme kapasitesinin olmadığını, onların risk yönetmek, Türkiye'yi yönetmek gibi iddialarının olmadığını zaten esnafta görüyor. Özellikle esnafımız tercihini yapmış gözüküyor. Çünkü sahte senetle icra takibi yaptığı hem yerel hem de Yargıtay tarafından onaylanmış olan bir kişiye şehrin emanet edilmeyeceğini esnaf da çok net bir şekilde görüyor. Sayın Mehmet Özhaseki'nin bu konudaki ehliyet ve liyakatini görüyorlar. Bugün Yenimahalle'deyiz. Yenimahalle'de Veysel Tiryaki'nin deneyimini, tecrübesini görüyorlar. Biz esnafımızın kararını vermiş olduğunu ve kararını deneyimden, tecrübeden ve dürüstlükten yana yaptığını gördük."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tekirdağ'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tekirdağ'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tekirdağ'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tekirdağ'da

PARTNERÇocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!Çocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal esnafla buluştuAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal esnafla buluştu
Binali Yıldırım'dan su ve doğalgaza indirim açıklamasıBinali Yıldırım'dan su ve doğalgaza indirim açıklaması
Anahtar Kelimeler:
AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ak parti

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.