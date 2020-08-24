Bir kere yakalanınca koronoya karşı bağışıklık kazanılıyor mu? Uzmanlar konuştu...

Koronavirüse bir kere yakalanınca bağışıklık kazanılıp kazanılmayacağıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Salgının başlarında İngiltere'de sürü bağışıklığı konuşuluyordu. Ülkenin büyük bir bölümü koronavirüse yakalandı. Salgını bir kere atlatanların bağışıklık kazanacakları düşünülüyordu. Ancak, Japonya'da virüsten kurtulan bir kişinin tekrar virüse yakalanması tedirginlik yarattı. Bu olayın ardından İngiltere Hükümeti'nin Başhekimi Prof. Chris Whitty'ye sürü bağışıklığı stratejisinin geçerli olup olmadığı soruldu. Whitty, kısa süreli de olsa bir bağışıklık geliştirilebileceğini vurguladı. Ülkemizde de konuyla alakalı araştırmalar devam ederken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'den gelen verilerin virüsü atlatanların bağışıklık kazanacağı yönünde olduğunu belirtiyor.

VİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ

Çinli uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda, tüm hastaların virüse karşı hücresel bir bağışıklık tepkisi geliştirdiği tespit edildi. Antikor seviyeleri kişiye göre değişiklik gösterse de, virüse karşı savunmada yeterli güçte olduğu söyleniyor. Araştırmalar henüz daha ileri çalışmalarla desteklenmese de, Çinli uzmanlara göre salgını bir kez atlatanlar bağışıklık geliştiriyor.