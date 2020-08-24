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Bir kere yakalanınca koronoya karşı bağışıklık kazanılıyor mu? Uzmanlar konuştu...

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.08.2020 09:18 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla, virüsün artış hızı azalsa da uzmanlar sonbahar aylarına girerken yeni dalgalar bekliyor. Her ne kadar toplumun belli bir kesimi uyarıları dikkate alıp tedbirler alsa da, hala büyük bir çoğunluk bilinçli davranmıyor. Virüsle ilgili araştırmalar devam ederken, en çok tartışılan konuların başında ''Koronavirüse bir kere yakalananlar bağışıklık kazanıyor mu?'' sorusu geliyor.

Bir kere yakalanınca koronoya karşı bağışıklık kazanılıyor mu? Uzmanlar konuştu...

Koronavirüse bir kere yakalanınca bağışıklık kazanılıp kazanılmayacağıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Salgının başlarında İngiltere'de sürü bağışıklığı konuşuluyordu. Ülkenin büyük bir bölümü koronavirüse yakalandı. Salgını bir kere atlatanların bağışıklık kazanacakları düşünülüyordu. Ancak, Japonya'da virüsten kurtulan bir kişinin tekrar virüse yakalanması tedirginlik yarattı. Bu olayın ardından İngiltere Hükümeti'nin Başhekimi Prof. Chris Whitty'ye sürü bağışıklığı stratejisinin geçerli olup olmadığı soruldu. Whitty, kısa süreli de olsa bir bağışıklık geliştirilebileceğini vurguladı. Ülkemizde de konuyla alakalı araştırmalar devam ederken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'den gelen verilerin virüsü atlatanların bağışıklık kazanacağı yönünde olduğunu belirtiyor.

VİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ

Çinli uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda, tüm hastaların virüse karşı hücresel bir bağışıklık tepkisi geliştirdiği tespit edildi. Antikor seviyeleri kişiye göre değişiklik gösterse de, virüse karşı savunmada yeterli güçte olduğu söyleniyor. Araştırmalar henüz daha ileri çalışmalarla desteklenmese de, Çinli uzmanlara göre salgını bir kez atlatanlar bağışıklık geliştiriyor.

Leeds Üniversitesi viroloji uzmanı Prof. Mark Harris, şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre; virüse tekrar yakalanma olasılığının çok zayıf olduğunu ancak, hayvanlar üzerinde yapılan incelemelerde tekrar eden koronavirüs vakalarına dair veriler elde ettiklerini ifade etti. İnceleme yapan diğer bir uzman Prof. Jon Kohen ise, ellerinde bunu tespit edebilecekleri bir antikor testinin olmadığını söyledi. Fakat, diğer enfeksiyon türlerini inceleyerek hastalığın tekrar etme olasılığının düşük olduğunu destekleyen bulgular olduğunu belirtti.

BAĞIŞIKLIK NE KADAR SÜRÜYOR

Uzmanlar vücudun koronavirüse karşı bağışıklık geliştirebileceğini büyük ölçüde tespit etseler de bunun ne kadar süre etkili olacağı henüz bilinmiyor. Koronavirüs ortaya yeni çıkan bir virüs olduğu için bağışıklık süresini tespit etmek de zorlaşıyor. Ancak, önceden var olan diğer türler incelendiğinde tahminlere varılabiliyor. Araştırmalar, koronavirüs türlerinden bazılarının nezleye sebep olduğunu, bu nezleyi atlatan bir kişinin aynı yıl içinde tekrar yakalandığını gösteriyor. Virüsün SARS ve MERS adında iki çeşidinde yapılan incelemelerde ise; bu iki türün ağır solunum yolları enfeksiyonlarına yol açtığı, oluşan bağışıklığın bir iki yıl sürdüğü gözlemleniyor. East Anglia Üniversitesinden Prof. Paul Hunter, virüse karşı bağışıklık süresinin büyük önem teşkil ettiğini, vücudun salgına karşı bağışıklık geliştirilebileceğini ancak bunun ömür boyu olmayacağını belirtiyor.

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