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'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversiteli 3 genç 'Bir kereden bir şey olmaz' diyerek sentetik uyuşturucu aldı. İlk kez uyuşturucu kullandıkları ve aşırı doz aldıkları belirlenen gençlerden birisi hayatını kaybederken, 2 arkadaşın hayati tehlikeleri devam ediyor.

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki öğrenci apartında korkunç bir olay yaşandı. Yeni Asır'da yer alan habere göre, bir süre önce kötü alışkanlıkları olan bir gruba takıldıkları öne sürülen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri O.S., M.F.D. ve Y.E.K., 'bir kereden bir şey olmaz' diyerek metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu hap satın aldı.

İlk kez uyuşturucu ile tanışan 3 genç, nasıl kullanılacağını bilmedikleri için aşırı doz aldı.

FENALAŞIP KOMAYA GİRDİLER

Bir süre sonra fenalaşan gençler komaya girdi. Alt kattaki arkadaşları gençlerin kaldığı daireden gelen gürültüyü duydu. Zile basan arkadaşları kapıyı kimse açmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla daireye girince üç genci yerde yatarken buldu. Komaya giren O.S ile M.F.D'nin kalbinin atmadığını belirledi. 3 genç hastaneye kaldırıldı. O.S kurtarılamadı. M.F.D ile Y.E.K'in ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan O.S., Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Beri Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanarak Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu efeler

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
hiiiççç üzülmedim ölselerde üzülmem ana babası akrabaları eşi dostu üzülsünlerki? nasıl bir evlat yetiştirmişler öğrensinler.
kınama kınadığın şey başına gelir,
@hasna135 Allah başına versin diyeceğim de, dememiş oluyum evladına yazık ...
Arkadaşım öyle düşünme. insanoğlu şaşar beşer. Kaldıki bunlar daha genç malesef sağlıklı karar veremedikleri zamanlar oluyor. Allah evlatlarımız o doğru insanlarla karşılaştırsın
Allah herkesin evladını bu tehlikeli şeylerden korusun.Gençlikte aklını başına alsın. Sözüm ona herşeyi bilir ama uyuşturucunun ne derece tehlikeli olduğunu bilmez. helede sentetik olanlar. Uzak durun şu zıkkımdan
bir kereden bir şey olmamış şekil-a .... sözde üniversiteli sözde aydın gençler yazık
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