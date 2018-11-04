'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki öğrenci apartında korkunç bir olay yaşandı. Yeni Asır'da yer alan habere göre, bir süre önce kötü alışkanlıkları olan bir gruba takıldıkları öne sürülen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri O.S., M.F.D. ve Y.E.K., 'bir kereden bir şey olmaz' diyerek metamfetamin isimli sentetik uyuşturucu hap satın aldı.

İlk kez uyuşturucu ile tanışan 3 genç, nasıl kullanılacağını bilmedikleri için aşırı doz aldı.

FENALAŞIP KOMAYA GİRDİLER



Bir süre sonra fenalaşan gençler komaya girdi. Alt kattaki arkadaşları gençlerin kaldığı daireden gelen gürültüyü duydu. Zile basan arkadaşları kapıyı kimse açmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla daireye girince üç genci yerde yatarken buldu. Komaya giren O.S ile M.F.D'nin kalbinin atmadığını belirledi. 3 genç hastaneye kaldırıldı. O.S kurtarılamadı. M.F.D ile Y.E.K'in ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan O.S., Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Beri Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanarak Kemer Mezarlığı'na defnedildi.



