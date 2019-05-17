İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması'nda konuşan Yıldırım, muhtarı seçilmiş, emanet taşıyan, ihtiyaç ve irade sahibi olarak tanımladı.

Yasakların, vesayetin hakim olduğu zamanlarda "Artık muhtar bile olamaz." manşetlerini atanların ne dediklerini bilerek, o manşetleri attıklarını ifade eden Yıldırım, "Vesayetçiler milleti vekil saymadılar. 'Sizin ihtiyaçlarınızı, idarenizi tanımıyoruz.' diyorlardı ama milletimiz iradesine sahip çıktı ve 'Muhtar olamaz.' dedikleri adam, Türkiye'nin lideri, cumhurbaşkanı oldu. Türkiye bizimle büyüdü, liderimizle büyüdü. Bu destanın mimarı İstanbul'dur, İstanbul'un muhtarlarıdır." diye konuştu.