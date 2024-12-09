Bir kez daha yaşandı! Yüzey temizleyici içen kişi evinde ölü bulundu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşananlar pes dedirtti! 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 50 yaşındaki Mehmet Ergün'ün komşuları, Ergün'ün evin içinde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Mehmet Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

'YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ İÇTİ' İDDİASI

Polisin yaptığı incelemede Ergün'ün cenazesinin yanında yüzey temizleyicisi bidonu bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Mehmet Ergün'ün cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

ARNAVUTKÖY'DE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI!

İstanbul Arnavutköy'de de geçtiğimiz günlerde benzer bir olay yaşandı. Alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Şahsın doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır