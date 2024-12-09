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Bir kez daha yaşandı! Yüzey temizleyici içen kişi evinde ölü bulundu

09.12.2024 19:26
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İstanbul Kağıthane'de yaşanan olay pes dedirtti! Yalnız yaşayan 50 yaşındaki Mehmet Ergün evinde ölü bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik olmuştu. İşte detaylar...

Bir kez daha yaşandı! Yüzey temizleyici içen kişi evinde ölü bulundu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşananlar pes dedirtti! 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 50 yaşındaki Mehmet Ergün'ün komşuları, Ergün'ün evin içinde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Mehmet Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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'YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ İÇTİ' İDDİASI

Polisin yaptığı incelemede Ergün'ün cenazesinin yanında yüzey temizleyicisi bidonu bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Mehmet Ergün'ün cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

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ARNAVUTKÖY'DE DE BENZER BİR OLAY YAŞANDI!

İstanbul Arnavutköy'de de geçtiğimiz günlerde benzer bir olay yaşandı. Alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL'lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Şahsın doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.

Alkol pahalı dedi, internetten sipariş ettiği yüzey temizleyiciyi içti! '5 litresi beni 15 gün idare ediyor' Fiyatı bakın ne kadar Alkol pahalı dedi, internetten sipariş ettiği yüzey temizleyiciyi içti! '5 litresi beni 15 gün idare ediyor' Fiyatı bakın ne kadar

Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkol Kağıthane hastane
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