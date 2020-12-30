HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir kez daha yıkıldılar! Cenazeler karıştığı için dün Sakarya'da defnedilen kadın, bugün Tekirdağ'da toprağa verildi

Bir kez daha yıkıldılar! Cenazeler karıştığı için dün Sakarya'da defnedilen kadın, bugün Tekirdağ'da toprağa verildi

30.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bir kez daha yıkıldılar! Cenazeler karıştığı için dün Sakarya'da defnedilen kadın, bugün Tekirdağ'da toprağa verildi

Tekirdağ’da bir hastanede, koronavirüsten ölen kadın ile kalp krizinden ölen kadının cenazeleri karıştı. Yaşanan karışıklık aileleri bir kez daha yıkarken, Sakarya’da defnedilen kadının cenazesi çıkarılarak Tekirdağ’a getirilip yeniden defnedildi. Aynı acıyla bir kez yıkıldıklarını belirten aile yakınları, yaşanan bu olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Tekirdağ'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 64 yaşındaki Fatma Patan'ın Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan çocuklarına annelerinin vefat ettiği haberi verildi. İşlemlerin ardından Tekirdağ'dan Sakarya'ya götürülen cenaze, camide kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Aynı hastanede hayatını kaybeden Fatma Avlaç’ın yakınlarına da haber verilerek cenaze aileye teslim edildi. Cenazeyi alan Avlaç’ın yakınları son kez tabutu açarak ölen yakınına bakmak istedi. Tabut açıldığında Avlaç’ın yakınları şaşkına uğradı. Hastaneden başka birinin cenazesinin teslim edildiğini gören Avlaç’ın yakınları, hastane hakkında şikayette bulundu. Yapılan araştırmada Tekirdağ’da defnedilmesi gereken cenazenin Sakarya’ya götürülüp defnedildiği belirlendi. Tekirdağ’daki aileye de Fatma Patan’ın cenazesinin teslim edildiği öğrenildi. Bunun üzerine Sakarya’da defnedilen Fatma Avlaç’ın cenazesi savcılık talimatı ile çıkartılıp gasilhaneye gönderildi. Fatma Avlaç’ın cenazesi Tekirdağ’a, Fatma Patan'ın cenazesi ise Tekirdağ’dan Sakarya'ya gönderildi. Tekirdağ’a getirilen 49 yaşındaki Avlaç’ın cenazesi, Süleymanpaşa ilçesinde Çiftlikönü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

0171b7f9-004c-4591-bcb9-48ddf723ab84

"İKİ KERE TOPRAĞA VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Yanlışlıkla Sakarya’da defnedilen Fatma Avlaç’ın yakınlarından Volkan Sezen, “Yanlışlıklardan dolayı mağduriyetimiz kelimelerle anlatılmaz. Biz meftamızı iki kere toprağa vermek zorunda kaldık. Böyle bir şey olamaz. Bizim hastamız gece 2 buçuk sularında öldü. Kalp krizinden ölüyor, normal bir hasta. Bizim aldığımız ise koronavirüs tedavisi görüyor. Koronavirüs tedavisi gören hasta sabaha karşı ölüyor. Koronavirüs tedavisi gören bir hasta ile gece ölen bir hasta nasıl karışıyor. Cenazenin ikisinde de zaten ne bir etiket, ne bir bileklik, ne bir isim, ne bir cisim yok. Tamam bu alın. Bize de aynı şekilde ben dün koronavirüslü bir cenaze taşıdım mesela. Böyle pandemi ortamında böyle bir karışıklık nasıl olur. Şimdi biz burada bakmasaydık biz şu an başka birisini gömmüştük, dua ediyorduk. Onlar da aynı şekilde orada. Savcılık yoluyla, mahkeme yoluyla ne gerekiyorsa bu işin peşini bırakmayacağız. Karşı tarafta mahvolmuş insanlar. Belki bizim gibi kimbilir ne kadar cenaze karıştı orada” dedi.

f27e34ad-9124-4e70-a046-5716ca5988bb

"REZİLLİK, SKANDAL"

Fatma Avlaç’ın yakını Ali Avlaç ise, “Bizim cenazemiz Sakarya’ya gidiyor. Rezillik, skandal. Şöyle bir şey var. Bu hasta koronavirüslü bir hasta. Hastaneye gidiyoruz cenazeyi alıyoruz, Fatma Patan çıkıyor. Cenazemiz nerde diyoruz. Başka cenaze yok diyorlar. Bu cenaze yürüyerek mi çıktı. Başka cenaze var mı yok mu bilmiyorlar. Böyle rezillik olur mu” diye konuştu.

"BİZİM ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Yanlışlıkla Sakarya’da defnedilen kadının yakını Erkan Kutlu da, “Acaba Fatma Avlaç yerine Fatma Patan’a mı haber verdiler. Fatma Patan’ın yakınları ile ben birebir görüştüm. Lütfen herkes elini vicdanına koysun. Bizim acımız çok büyük. Karşı tarafın da acısı çok büyük. Ben onlarla da birebir görüştüm, inanın onlar da darmaduman, biz de darmadumanız” şeklinde konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyorBilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Korona testi bahanesiyle gelip yaşlı kadının altın bilezikleri çalanlardan biri tanıdığı çıktı

Korona testi için gelip hayatının şokunu yaşattılar

Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor

Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi! 1 Ocak 10.00'a kadar kapalı olacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Erzurum'da koronavirüs mucizesi! 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ davasında karar

Kritik FETÖ davasında flaş karar

Antalya'da ilginç olay: Oyunda iddiayı kaybetti, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.