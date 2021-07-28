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Bir kilisenin eski papazının kızı olan Nala Ray, OnlyFans’ta milyonlarca dolar kazanmak için kiliseden ayrıldı

28.07.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kilisenin eski papazının kızı olan Nala Ray, ailesinden ve onların katı kurallarından uzaklaşarak OnlyFans’ta fenomen oldu. Platformlarda milyonlarca dolar kazandığını dile getiren Ray, kilise topluluğundan ayrıldığını açıkladı.

Bir kilisenin eski papazının kızı olan Nala Ray, OnlyFans’ta milyonlarca dolar kazanmak için kiliseden ayrıldı

23 yaşındaki fenomen OnlyFans’ta kendi video ve fotoğraflarını yönetmek için bir hesap oluşturdu. 2020 yılının Mayıs ayında hesabını açan Ray, ilk ayında 85 bin dolar kazandı. Platformda popülerliği arttıktan sonra özel yaşamı da merak edilen Ray’ın babasının yerel bir papaz olduğu ve katı dini kurallar çerçevesinde büyütüldüğü ortaya çıktı. Ray, büyüdüğü kurallardan bunaldığını ifade ederek bu platformda kendisini bulduğunu ifade etti.

ÖNCE INSTAGRAM'DA POPÜLER OLDU

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2016 yılında 18 yaşında girdikten sonra bir diş kliniğinde asistan olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Instagram’da ‘fitness_nala” ismindeki spor içerikleri başlattığı bir profil sayfası oluşturdu. 2019 yılının sonralarında ise bir Instagram takipçisinin ‘OnlyFans’ta olmalısın’ mesajı üzerine bu platforma girdi. İlk 6 ayın sonunda milyonlarca dolara kazanmaya başladı.

MALİKANEYE TAŞINDI

Ayda yaklaşık olarak 330 bin dolar kazandığını söyleyen Ray, kendisine yepyeni bir yaşam kurdu. Artık Los Angeles'ta asistanı Shane ve iki köpeğiyle birlikte yaşadığı bir malikanesi var.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model OnlyFans
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