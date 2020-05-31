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  4. Bir kişi, 54 kişiye bulaştırdı! Mahalleye koronavirüs karantinası

Bir kişi, 54 kişiye bulaştırdı! Mahalleye koronavirüs karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2020 23:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahallede 55 kişide koronavirüs tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından mahalle karantinaya alındı.

Bir kişi, 54 kişiye bulaştırdı! Mahalleye koronavirüs karantinası

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 54 kişide daha koronavirüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Mahallerinin etrafında güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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