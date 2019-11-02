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Bir kişi eşinden, 2 kişi ise çapraz böbrek nakliyle hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 11:19 | Son Güncelleme

İZMİR'de eşinin böbreğiyle şifa bulan Murat Karaöz (47) ile çapraz nakille sağlıklarına kavuşan bulan Ali Kaya (29) ve Yavuz Selim Urhan (57) yeni bir hayata başladı.

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de eşinin böbreğiyle şifa bulan Murat Karaöz (47) ile çapraz nakille sağlıklarına kavuşan bulan Ali Kaya (29) ve Yavuz Selim Urhan (57) yeni bir hayata başladı.

​Çelik kapı işinden tavukçuluğa kadar farklı işlerle geçimini sağlayan 2 çocuk babası Murat Karaöz, 1997'de üniversite öğrencisiyken rahatsızlandı. Bademcikleri iltihaplanan, el ve ayakları şişen Karaöz doktora başvurdu. Nefrotik Sendrom tanısı koyulan Karaöz bademcik ameliyatı oldu. Sevk edildiği Ege Üniversitesi'nde böbrek biyopsisi yapılan Karaöz'e ileride önemli sağlık sorunları yaşayabileceği uyarısı yapıldı, ilaç tedavisi verildi, tuzdan sakınması gerektiği belirtilerek diyet verildi. Ancak tedavi ve diyetine dikkat etmeyen Karaöz'ün böbrekleri, 21 yılın sonunda iflas etti. İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran Karaöz'e, Op. Dr. Işık Özgü, Op. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından 16 Mayıs 2018'de eşi Berrak Karaöz'den (41) alınan böbrek nakledildi. Sağlığına kavuşan Karaöz, yeni yaşamında ev yapımı turşu işine girdi.

BABASI VERİCİ OLDU, UYGUN ÇIKMAYINCA ÇAPRAZ NAKİL YAPILDI

14 yaşında kuaförlüğe başlayan, boş zamanlarında spor yapan, sigara ve alkol kullanmayan Ali Kaya kendini 'Sapasağlam' sanırken, Kasım 2015'te anlam veremediği halsizlik yüzünden doktora gitti. Vitamin talebiyle gittiği doktorda tansiyonunun 26, böbreklerinin ise iflas ettiğini öğrenen Kaya, bir anda makineli yaşama başladı. Yaklaşık 7 ay diyalize bağımlı bir hayata mahkum olan Kaya, böbrek sağlığının ne kadar önemli olduğunu o süreçte öğrendi, böbrek nakli kavramıyla tanıştı. Sosyal yaşam diye bir şeyi kalmayan Kaya, nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Kadavradan bağışların yetersiz olması yüzünden babası Mahmut Kaya oğluna gönüllü verici oldu. Ancak yapılan tetkikler sonucu baba Kaya, uygun çıkmadı. Bunun üzerine çapraz nakle başvuruldu. Eşi Yavuz Selim Urhan'a uygun verici olmayan Ferhan Urhan'ın (49) Ali Kaya'ya böbreğinin uyduğu belirlendi. Aynı ekip tarafından 20 Haziran 2016'da gerçekleştirilen operasyonla Ferhan Urhan'dan alınan bir böbrek Ali Kaya'ya nakledildi. Ali Kaya'nın babası Mahmut Kaya'dan alınan böbrek de Yavuz Selim Urhan'a nakledildi. Diyalizden kurtulan, sağlığına kavuşan Kaya, mesleği kuaförlüğe döndü.

Nakille sağlıklarına kavuşan Karaöz ile Kaya, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesi bağış çağrısında bulundu. Karaöz, "Herkese organlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum. Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan organ böbrek. Eşimin donör olarak uyması benim şansım oldu" dedi. Nakilden bir ay sonra eşinde kansızlık çıktığını, ona çare ararken turşuculuğa başladığını kaydeden Karaöz şunları söyledi:

"Kansızlık için doğal yollarla ne yapabileceğimi düşündüm. Kırmızı lahana ve pancarın iyi geldiğini öğrendim. Her sabah eşime bu sebzelerin suyunu hazırlayıp içirdim. Bir ay sonra eşimin bütün değerleri normale döndü. Az tuzlu ve tuzsuz salatalık, biber turşusu, köz patlıcan ve kırmızı biber, kırma zeytin yapmaya başladım. Çok beğenildi. Çevremdekiler satmayı önerince yavaş yavaş bu işe giriştim. Bu iş tutkum haline geldi."

Ali Kaya da, "Diyaliz nedir, nasıldır hiçbir bilgim yoktu. Allah tüm hastalara yardım etsin. Organ bağışının önemini daha çok anladım. Hayatımda yapacağım en iyi şey, herkesi organ bağışına davet etmek olur. 15 yıldır kadın kuaförüyüm. Nakil olur olmaz mesleğimin başına geçtim. Sürekli ayakta olduğum bir iş ama hiçbir sorun yaşamıyorum. Nakilden sonra hiçbir zorluk yaşamadım. Her şeye tekrar başladım" diye konuştu.

Kent Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, kendileri için en önemli şeyin hastalarının normal hayata dönmesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Nakil olacak kişilerin en büyük korkuları da bu oluyor. Pek çok hastanın ortak soruları, 'Nakil olduktan sonra çalışabilecek miyim, çocuk yapabilecek miyim' oluyor. Biz, organ nakli adayı olan kişilere bunun çok güzel bir şekilde olabileceğini söylüyoruz. Pek çok değişik iş yapan hastalarımız var. İki hastamız dışında çiftçi olan var, hayvan besiciliği yapan hastalar var. Nakilli olan hastalar bu işleri hiçbir sıkıntı olmadan yapabiliyor. Hastamız hayatlarını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bir hastamız kuaförlüğe devam ediyor, diğer hastamız da kendi işini kurdu. Hastalarımızın en büyük sorunlarından biri turşu yiyememeleriydi. Çünkü hastalara tuzlu şeyler yedirmiyoruz. Bu hastamız tuzsuz turşular yaparak hem kendini, hem de diğer hastaları mutlu etmeyi başardı. Bu iki hastamız da canlı donörden nakil oldular. Oysa kadavradan nakil çok önemli. Kadavra bağışının artması için duyarlılaşarak organ bağışı konusunda harekete geçilmesi gerekiyor."

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