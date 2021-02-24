Bir kişi hariç bu köydeki herkesin soyadı aynı! Çok şaşıracaksınız

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli ve 725 nüfuslu Aksöğüt köyünde 724 kişinin "Yeşilyurt" soyadına sahip olması, adaş olan kişilerin zaman zaman karıştırılmasına neden oluyor.

Köyde görevli öğretmenlerin adaş olanları numaralandırdığı köyde, isimlerin karıştırmanın önüne geçmek için bazen de isimlerin yanına baba isimleri ekleniyor.

Muhtar Emrullah Yeşilyurt, yaklaşık 140 yıl önce kardeş olan 4 kişi tarafından kurulan köyde 25 yıldır görevli İmam-Hatip Mehmet Şafi Sevcan haricinde herkesin aynı soy ismi taşıdığını söyledi.

'HEPİMİZİN SOY İSMİ YEŞİLYURT'

"Hepimiz akrabayız ve soy isimlerimiz Yeşilyurt." diyen Yeşilyurt, adaş olanların karıştırılmaması için farklı yollar izlediklerini belirtti.

Yeşilyurt, "Aynı isimden 4-5 kişi oluyor. Nurullah oğlu Emrullah, Yasin oğlu Bahattin diye çağırıyoruz. Okulda da öğretmenlerimiz aynı isme sahip öğrencileri karıştırıyor. Öğretmenlerimiz bu öğrencilere Ahmet 1, Ahmet 2, Mehmet 1, Mehmet 2 diye belirlemişler." diye konuştu.

Herkesin akraba olmasının güzel bir duygu olduğunu, bazen çocukların köyde eve gelmediğini aktaran Yeşilyurt, köyde yabancı olmadığı için içlerinin rahat olduğunu kaydetti.