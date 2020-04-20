HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir kişi koronavirüs kaptı, 48 kişi karantinaya alındı

Bir kişi koronavirüs kaptı, 48 kişi karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 16:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin, 14 yakını ve temasta olduğu 34 kişi karantinaya alındı.

Bir kişi koronavirüs kaptı, 48 kişi karantinaya alındı

TIR şoförlüğü yapan ve Özbekistan'dan dönen E.K., yurda döndükten sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla hastanede tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan E.K., Ağabey Mahallesi'ndeki evde ailesinden 14 kişiyle birlikte karantinaya alındı. Karantina süresi devam ederken E.K. ile temas kurduğu yeni tespit edilen 34 kişi daha karantinaya alındı.

48 KİŞİ KARANTİNADA

Bu kişilerin yaşadığı 14 evden dışarı çıkmaları yasaklanırken, karantinaya alınan kişi sayısı da böylece 48'e yükselmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
İsyanın böylesi! 'Parayı veren benim' deyip...İsyanın böylesi! 'Parayı veren benim' deyip...
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep islahiye koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Sete çıkan EDHO'dan kötü haber

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek?

AK Parti'den 30 vekil DEVA'yı mı geçecek?

İfşa mesajıyla gündem olan Beren Güney'in erkek hali

İfşa mesajıyla gündem olan Beren Güney'in erkek hali

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili ilk kez tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yoldan geçenler fark etti! Hemen kurtarma ekipleri devreye girdi

Şok görüntü! Yoldan geçenler fark etti

Cankurtaran sahilinde yunuslar böyle görüntülendi

Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü

Eskişehir'de koronavirüs yasağı kalktı, caddeler insanla doldu

Pes dedirten görüntü! Caddeler doldu taştı

Oğlunun motosikletindeki yazıyı görünce isyan etti: 'Parayı veren benim'

İsyanın böylesi! 'Parayı veren benim' deyip...

Koronavirüs vücutta ne kadar kalıyor? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Koronavirüs vücutta ne kadar kalıyor?Bilim Kurulu Üyesi açıkladı

Burası Kapadokya! Büyüleyen manzara

Büyüleyen manzara! Turistler buraya hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.