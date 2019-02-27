Bir kişilik temizlik işçisi kadrosuna 6 bin 198 başvuru

Zonguldak’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bir kişilik temizlik işçisi kadrosuna 6 bin 198 kişi başvurdu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde temizlik işçisi, güvenlik görevlisi, elektrik tesisatçısı, otobüs şoförü, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar donanım teknikeri ve gençlik liderleri kadroları için 38 kişilik alım için noter huzurunda kuralar çekildi.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekiminde, boş kadrolara yoğun başvuru olmasına rağmen katılım az oldu. 1. Noter vekili Birkan Hamarat tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde en fazla başvuru 1 kişilik temizlik işçisi kadrosunda yaşandı. 6 bin 198 başvurunun arasından 4 asıl, 4 yedek olmak üzere 8 kişinin kurası çekildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Taşkın gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bugün kura yoluyla noter huzurunda sürekli işçi çekilişini gerçekleştirmek üzere huzurda toplanmış durumdayız. İl Müdürlüğümüz olarak temizlik görevlisi olarak normal şartlarda 1, engelli personel olarak 3, cankurtaran 2, otobüs kaptanı 1, elektrik tesisatçısı 1, güvenlik görevlisi 4, havuz suyu operatörü 1, ısıtma ve sıhhi tesisatçı 2, bilgisayar donanım teknikeri 1, gençlik lideri lisans mezunu 10, gençlik lideri ön lisans mezunu 12 olmak üzere bugün noter huzurunda ön kuraları çekiyoruz. Bunun devamında da tekrar kuradan çıkanlar mülakat yoluyla daimi olarak alınacaktır” diye ifade etti.