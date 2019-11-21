Bir kişinin 15 bin lirasını çalan zanlılar, başka bir hırsızlık olayında yakalandı

Beyoğlu’nda yabancı uyruklu bir kişiye yaklaşarak üzerindeki 15 bin TL’yi çalan şüpheliler başka bir hırsızlık olayını gerçekleştirirken yakalandı.

Edinilen bilgilere olay, 7 Kasım Perşembe günü Beyoğlu’da işlek bir cadde üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Tarıg M. isimli bir kişinin yanına yaklaşarak sıkıştırıp el çabukluğu marifetiyle üzerindeki 15 bin TL çalındığı ihbarını alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, olay yerinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 4’ü kadın 5 şüphelinin bir kişinin yanına yaklaşarak sıkıştırdığını ve çıkan ‘kargaşada’ aralarından birinin el çabukluğu ile yankesicilik yaptığını belirledi.

Şüphelilerin izini süren polis, 9 Kasım saat 13.00 sıralarında bahse konu olayı gerçekleştiren şüphelilerin Piri Paşa Mahallesi’ndeki Hasköy Caddesinde başka bir hırsızlık olayına karışırken gördü. Polisi fark eden şüpheliler, hırsızlık yaparken tanınmamak için kullandıkları eşarpları atarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Kaçmaya çalışan Sebahat B. (55), Petek T. (28), Zehra B. (37), Sevgi K. (56) ve Serhat İ. (37) adlı 5 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasındaki Zehra B.’nin, 7 Kasım’da Tarıg M.’nin cebindeki 15 bin lirayı ‘yankesicilik’ yöntemiyle çalan kişi olduğu ortaya çıktı.