HABER

Bir kişinin öldüğü kafeterya kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 01:20 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.  Olay, cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi.

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, alışveriş merkezi içerisinde kafeteryada bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Olay, cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezi içinde yer alan kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Alpay Uzuner ile kafeteryaya gelen Abidin K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Alpay Uzuner ve çalışanı Muharrem Y. bıçakla, Abidin K. ise tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi'ne tedaviye alınan Alpay Uzuner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Tedavisi devam eden Abidin K.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi. Silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları belirlenen Veysel K., Can E. ve Furkan Y.'yi gözaltına aldı.
Öte yandan olay anı da bir işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, iki grubun kavga ettiği ve birbirlerine bıçak ve tabancayla saldırdığı anlar görüldü.

FOTOĞRAFLI

Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor! Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor!
Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sisTekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis
Annesini darp edip hastanelik etti, o şahıs tutuklandıAnnesini darp edip hastanelik etti, o şahıs tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı: 2'si polis, 3 yaralı

Şüpheli kovalayan polisler kaza yaptı!

Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis

Tekirdağ - Çanakkale yolunda yoğun sis

Malatya’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Yolcu otobüsü kamyonet ile çarpıştı!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

ABD, İsrail'deki seçimlerden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıklayabilir

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.