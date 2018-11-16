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Bir kişinin öldüğü kazaya drift neden oldu... O anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 16.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya drift neden oldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre kiracısından para almak üzere elektrikli bisiklet ile yola çıkan Nahsen Bozkurt, Çıksorut Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanmış tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İsmi belirlenemeyen sürücünün ise, drift yaparken motosiklete çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan Nahsen Bozkurt’un, kazadan 5 saat sonra götürüldüğü evinde hayatını kaybettiği belirtilmişti. (İHA)

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Gaziantep drift Kaza ölüm

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