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  4. Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü: Ehliyetim yok ama iyi şoförümdür

Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü: Ehliyetim yok ama iyi şoförümdür

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 14:57 | Son Güncelleme

BURSA'da kullandığı otomobilin lastiğini değiştiren Hasan Güler'e (35) çarpıp ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Nuh Şengün  (56) kazaya kendisinin neden olmadığını öne sürerek, "Alkol aldığım ve alkollü araç kullandığım doğrudur ancak alkollü araç kullanmam kaza yapacağım anlamına gelmiyor.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA) - BURSA'da kullandığı otomobilin lastiğini değiştiren Hasan Güler'e (35) çarpıp ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Nuh Şengün (56) kazaya kendisinin neden olmadığını öne sürerek, "Alkol aldığım ve alkollü araç kullandığım doğrudur ancak alkollü araç kullanmam kaza yapacağım anlamına gelmiyor. Ayrıca ben hiç sürücü belgesi almadım ama iyi şoförümdür" dedi.
Kaza, Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde, 11 Nisan tarihinde meydana geldi. Otomobilinin lastiğini değiştiren Hasan Güler'e aynı istikamette giden ve alkollü olduğu ortaya çıkan Nuh Şengün idaresindeki 43 AS 057 plakalı hafif ticari araç çarptı. Güler olay yerinde hayatını kaybederken, Murad Bertan yaralandı. Olay yerinden kaçan Şengün, yaralı olarak için gittiği hastanede yakalandı. Şengün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAM, KAZA YAPACAĞIM ANLAMINA GELMİYOR'
Hakkında, Bursa 15'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Nuh Şengün'ün (56) yargılanmasına başlandı.
İlk duruşmada ölen forklift operatörü Hasan Güler'in (35) eşi Hacer Güler ile taraf avukatları katıldı. İfadesi alınan Şengün, polisteki savunmalarını tekrar ederek, olaya kendisinin neden olmadığını öne sürdü. Yola, Güler'in öldüğü kaza yerinden yaklaşık 1.5 kilometre sonra çıktığını, tek taraflı yaptığı başka bir kazada yaralanıp hastaneye gittiğini ifade eden Şengün, "Alkol aldığım ve alkollü araç kullandığım doğrudur ancak alkollü araç kullanmam kaza yapacağım anlamına gelmiyor. Ayrıca ben hiç sürücü belgesi almadım ama iyi şoförümdür" diye konuştu.
ACILI EŞ: SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM
2 çocuk annesi acılı eş Hacer Güler ise, eşinin forklift operatörü olmasına rağmen o gece kullandığı otomobille işçileri evlerine bıraktığını anlatarak, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Can Atom da olay günü Görükle'ye doğru seyir halinde olduğunu bildirerek, "En sağ şeritten yalpalayarak giden aracı görünce, bize zarar vermesin diye hızlandım. Bir süre sonra en sağda lastik değiştiren birini gördüm, 'İnşallah bu adama çarpmaz' dedim. Dikiz aynasından bakınca kazayı gördüm. Hemen polis ve acil servisi aradım, aracımı yol kenarına çekip yardıma gittim. Çarpan kişi aracıyla yol kenarındaydı, iyi görünüyordu. Çarpanı bırakıp Güler'e baktım, nabzı atıyordu. Onunla ilgilenirken şüphelinin olay yerinden ayrıldığını gördüm, hastane tarafına gitmiş sanırım. Ardından olay yerinde zincirleme bir kaza oldu. Çarpan sürücü sonra bir ambulansla olay yerine geri getirildi" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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