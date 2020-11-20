Bir kişinin yalanıyla tüm eyalet karantinaya girdi!

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti, Kovid-19 pandemisiyle mücadele için tümüyle kapanma kararını, buna neden olan vakanın yalan çıkması üzerine gevşetti.

Nisan ayından beri ilk kez koronavirüs vakası saptanan Güney Avustralya'da, 36 kayıtlı vakanın ortaya çıkması üzerine çarşamba günü eyalet çapında kapanma kararı alındı.

Zira bir pizzacıdan kaynaklanan bulaştaki bir erkek, oraya sadece pizza almaya gittiğini söyledi. Yerel yetkililer de çok kısa süre maruz kalmasına rağmen virüsü kaptığından hareketle virüsün çok bulaşıcı bir haliyle karşı karşıya oldukları çıkarımında bulundu. Ve eyalet, en az 6 günlüğüne tümden kapanmaya gitti.

Ancak enfekte erkeğin aslında pizzacıda vardiyalı çalıştığı ve kısa süreli değil, uzun süreli yakın temasa maruz kalmanın sözkonusu olduğunun ortaya çıkmasıyla, bugün kapanmadan çark açıklaması yapıldı.

Eyalet Başbakanı Steven Marshall, yalan ifadeye "Öfkeden köpürüyorum demek kesinlikle az kalır. Tüm eyaleti çok zor durumda bırakan bu bireyin bencil davranışları tamamen ve kesinlikle kabul edilemez" tepkisini göstererek ekledi: