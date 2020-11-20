Bir kişinin yalanıyla tüm eyalet karantinaya girdi!

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti, Kovid-19 pandemisiyle mücadele için tümüyle kapanma kararını, buna neden olan vakanın yalan çıkması üzerine gevşetti.
Nisan ayından beri ilk kez koronavirüs vakası saptanan Güney Avustralya'da, 36 kayıtlı vakanın ortaya çıkması üzerine çarşamba günü eyalet çapında kapanma kararı alındı.
Zira bir pizzacıdan kaynaklanan bulaştaki bir erkek, oraya sadece pizza almaya gittiğini söyledi. Yerel yetkililer de çok kısa süre maruz kalmasına rağmen virüsü kaptığından hareketle virüsün çok bulaşıcı bir haliyle karşı karşıya oldukları çıkarımında bulundu. Ve eyalet, en az 6 günlüğüne tümden kapanmaya gitti.
Ancak enfekte erkeğin aslında pizzacıda vardiyalı çalıştığı ve kısa süreli değil, uzun süreli yakın temasa maruz kalmanın sözkonusu olduğunun ortaya çıkmasıyla, bugün kapanmadan çark açıklaması yapıldı.
Eyalet Başbakanı Steven Marshall, yalan ifadeye "Öfkeden köpürüyorum demek kesinlikle az kalır. Tüm eyaleti çok zor durumda bırakan bu bireyin bencil davranışları tamamen ve kesinlikle kabul edilemez" tepkisini göstererek ekledi:
"Bu bireyin eylemlerine kesinlikle çok öfkeliyiz ve ne gibi sonuçları olacağına çok dikkatlice bakacağız."
Ancak Güney Avustralya Emniyet Müdürü Grant Stevens, yalan ifade veren enfekte erkeğe yönelik polis kovuşturmasının sonuçlara dahil olmadığını, zira yalan söylemeye ceza verilmediğini söyledi.
Stevens, "Bu kişinin pizzacıya gidip çok kısa süreliğine maruz kaldığı virüsle dükkandan çıktığı savı üzerinden hareket ediyorduk. Şimdiyse Kovid pozitif olduğu teyit edilen bir başka kimseyle çok yakın temas içinde olduğunu biliyoruz. Bu da dinamiği büyük ölçüde değiştirdi" izahatını yaparak ekledi:
"Bu kişi, temas takip ekiplerine gerçeği söyleseydi, 6 günlük kapanmaya gitmeyecektik."
Bugüne dek yaklaşık 28 bin vaka ve 900 ölümün kayıtlara geçtiği Avustralya kapanma, yaygın test ve çok sıkı temas takibi gibi politikalarla günlük vaka sayısını sıfıra yakın düzeye çekmeyi başardı.