Bir kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobille bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Halat (38) yönetimindeki 16 NN 293 plakalı otomobil, Ümit İlker Güneytepe (41) yönetimindeki16 NBR 36 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle savrulan Serkan Halat'ın aracı, park halindeki 16 ACS 924 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Serkan Halat yaralandı.
Çevredekiler yaralının yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı sürücü Serkan Halat, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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