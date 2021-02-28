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“Bir Kişiyi İdol Haline Getirirsek Kaybederiz”

28.02.2021 22:58 | Son Güncelleme:
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“Bir Kişiyi İdol Haline Getirirsek Kaybederiz”

Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy eğer partisinin 2022’de Kongre’yi 2024 yılında da başkanlığı geri alma konusunda Eski Başkan Donald Trump’a odaklanması durumunda kaybedeceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy eğer partisinin 2022’de Kongre’yi 2024 yılında da başkanlığı geri alma konusunda Eski Başkan Donald Trump’a odaklanması durumunda kaybedeceğini söyledi.

Bill Cassidy parti içinde ılımlı senatörlerden biri olarak biliniyor. Trump’ın Senato’daki ikinci yargılanmasında Cassidy suçlu olduğu yönünde oy kullanan 7 Cumhuriyetçi senatörden biriydi.

Cassidy, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, “Eğer bir kişiyi idolleştirirsek kaybederiz” ifadesini kullandı. Cassidy bu durumun geçen seçim sonuçları nedeniyle çok açık olduğunu söyledi.

Louisiana senatörüne göre Cumhuriyetçi Parti seçmenleri geri kazanacak konulara odaklanmalı, Trump’a değil.

Cassidy, “Eğer 2022 ve 2024’ü kazanmayı planlıyorsak seçmeni dinlemeliyiz. Eğer Trump’la Biden konusunda emin olmayan seçmenlere hitap edebilirsek kazanırız. Eğer yapamazsak kaybederiz. Bu yüzleşmemiz gereken gerçek” dedi.

Cassidy, Trump’ın 2024 yılında Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olacağını sanmadığını da söyledi. Cassidy buna gerekçe olarak Trump’ın yaşını ve seçmenlerin önceliklerini gösterdi.

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