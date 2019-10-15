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Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

Konya’da şüpheli bir kişi tabancayla önce çay ocağında oturan bir kişiyi kafasından daha sonra yanındaki bir kişiyi ise sırtından vurarak olay yerinden kaçtı.

Konya’da şüpheli bir kişi tabancayla önce çay ocağında oturan bir kişiyi kafasından daha sonra yanındaki bir kişiyi ise sırtından vurarak olay yerinden kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, saat 00.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Uğur A.’nın yanına henüz ismi belirlenemeyen şüpheli bir kişi Emre G. ile birlikte geldi. İki grup arasında kısa süreli sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında ismi belirlenemeyen şüpheli, yanında bulunan silahla Uğur A.’nın kafasına bir el ateş etti. Daha sonra şüpheli şahıs, yanında gelen Emre G.’yi de sırtından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesinin ardından polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Uğur A. ambulansla Konya Numune Hastanesine, sırtından vurulan Emre G. ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uğur A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ise olay anını kaydetti. Görüntülerde, şüpheli şahsın Emre G. ile birlikte olay yerine gelerek önce Uğur A.’yı başından vurduğu daha sonra yanında gelen Emre G.’yi vurarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. Yaralılara yardım etmek için gelen vatandaşlar ve gece bekçilerinin arasındaki iki kadının yaralıları kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtıkları da görülüyor. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu

Bir kişiyi kafasından bir kişiyi sırtından vurdu
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