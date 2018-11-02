Bir kola ve kahveye 30 bin lira istediler; ödemeyince dövüp senet imzalattılar

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da arkadaşının ısrarıyla bir eğlence mekanına giden İ.K.'ye, 30 bin lira hesap geldi. Tadını beğenmediği için içmediği kola ve kahveye gelen hesap karşısında büyük şok yaşayan ve ödeme yapmayacağını söyleyen İ.K., iş yeri sahibi ve garsonlar tarafından sopayla dövülüp, boş senede imza attırıldı. İ.K.'nin mekana birlikte gittiği arkadaşının iş yeri sahibiyle anlaşarak kendisine tuzak kurduğu iddia edildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi İsmail K. ve 3 kişi tutuklandı.

Yenimahalle ilçesinde önceki gece İ.K., arkadaşı A.O.K.'nin ısrarıyla eğlence mekanına gitti. İ.K., alkol kullanmadığı için şef garson M.G.'den kola istedi. Kolanın tadını beğenmeyen İ.K., garsondan bu kez kahve istedi. Garsona kahvenin tadının da farklı olduğunu söyleyen İ.K., kola gibi kahveyi de içmedi ve hesap istedi. Garsonun getirdiği 30 bin liralık hesabı gören İ.K., büyük şok yaşadı. Arkadaşı A.O.K. ile mekan sahibinin önceden anlaşarak kendisine tuzak kurduğunu fark eden İ.K., hesabı ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şef garson, İ.K.'yi üst katta bulunan ofis bölümüne çıkardı.

DÖVÜP SENET İMZALATTILAR

Ofiste iş yeri sahibi İsmail K.'nin kardeşi H.K. ile şef garson M.G., İ.K.'den internet bankacılığı şifresini istedi. Şifreyi vermek istemeyen İ.K.'ye iş yeri çalışanları sopayla saldırdı. Sopayla dövdükleri İ.K.'den şifreyi alamayan saldırganlar, müşteriyi vücuduna elektrik vermekle tehdit etti. Bunun üzerine İ.K. şifreyi vereceğini söyledi. Ardından iş yeri sahibi 'Pala' lakaplı İsmail K.'nin zoruyla İ.K., boş senede imza attı.

PENCEREDEN ATLADI

Eğlence mekanının üst katında gerçekleşen olayın ardından İ.K., pencereden atlayıp kaçarak polis ekiplerine ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, aynı mekanda daha önce de Y.K. isimli bir vatandaştan aynı yöntemle 29 bin 400 lira gasbedildiğini, bu paranın 20 bin 600 lirasının iş yeri sahibi İsmail K.'nin oğlu A.K.'nin hesabına aktarıldığını tespit etti.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla, iş yeri sahibi İsmail K., oğlu A.K., kardeşi H.K., M.G. ve A.O.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail K., A.K., M.G. ve mağdur İ.K.'nin arkadaşı A.O.K., dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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