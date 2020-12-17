Bir koronavirüs aşısı daha Türkiye'ye geliyor! Prof. Dr. Tevfik Özlü duyurdu

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Özlü, "Sinovac aşısını öncelikli alıyoruz gibi görünüyor ama Oxford aşısıyla ilgili de bir sözleşme imzalanmış yakın zamanda. Oxford aşısı da Türkiye'ye gelecek." ifadelerini kullandı.

Özlü'nün açıklamaları şöyle:

Okullardaki eğitimle ilgili durum biraz farklı. Yaş popülasyonu farklı. Riskler farklı. Genel olarak pandeminin önlenmesi ve toplumun normale dönmesi sürecinin en az 40-50 milyon kişinin aşılanmasıyla mümkün olacak.

Maalesef sosyal medyada ya da bazen medyada da ifade ediliyor. İnsanlara kolay geldiği için böyle söyleniyor olabilir. Bu aşıların üretimi belli standart, teknoloji ve belli ülkelerde yapılıyor. Her firma üretemiyor. Sinovac’ın ürettiği aşı DSÖ tarafından denetlenen ve 15 yıldır aşı üreten bir firma. Standartlara uygun bilimsel yöntemlerle etkinliği kanıtlanmış aşılar, esas olan bu. Aşılar arasında çok bariz bir fark yayınlanmadı. Sadece Sinovac’ın Faz-3 çalışmaları yayınlanmadı. Burada bir eksiklik var. Sinovac’ın Brezilya’daki Faz-3 çalışması tamamlandı ve 23 Aralık’ta bu sonuçlar açıklanacak. Aşılarla ilgili karşılaştırma yapacaksak bu verilere dayanarak konuşmalıyız. Yoksa Çin’de üretilmiş, ABD’de üretilmiş, bunların bir farkı yok. Güvenlikle ilgili bilgiler iyi. Çok sayıda kişiye ulaşıldı, dünyada ciddi bir yan etki hiç görülmedi. Birkaç yan etki bildirildi ama onların da aşıyla ilgisiz olduğu bildirildi.

Türkiye’de de Sinovac’ın Faz-3 çalışması devam ediyor. Dün Bilim Kurulu’nda bu çalışmayı yürüten Serhat Hoca da bize bilgi verdi. Yaklaşık 6 bin gönüllüye bu aşı uygulanmış ve yan etki görülmemiş. Önümüzdeki günlerde de Türkiye sonuçları yayınlanabilir.

