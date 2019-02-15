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"Bir köşeye sıkıştırma gayretlerini görüyorduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 22:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Antalya'da üretilen ürünler İstanbul'da üç katına satılıyor. Burada çiftçiye büyük haksızlık yapılıyor. Sanki farkı çiftçimiz cebine indiriyor gibi haksız söylemler gördük. Buna bir çözüm bulmamız lazım da. Bunun içinde rant da var, manipülasyon, fırsatçılık da vardı. Bir köşeye sıkıştırma gayretlerini görüyorduk" - "CHP artık aşırı, radikal DHKP-C gibi terör örgütlerinin kontrolüne girmeye başladı. Bir önceki seçimde böyle oldu. Bu bir gerçek. Atatürk'ten bu yana CHP'ye oy veren aileler, vatanını, milletini seven insanlar bundan rahatsız. En çok destek Kandil'den geliyor bu ittifaka"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tanzim satışa ilişkin, "Antalya'da üretilen ürünler İstanbul'da 3 katına satılıyor. Burada çiftçiye büyük haksızlık yapılıyor. Sanki farkı çiftçimiz cebine indiriyor gibi haksız söylemler gördük. Buna bir çözüm bulmamız lazım da. Bunun içinde rant da var, manipülasyon, fırsatçılık da vardı. Bir köşeye sıkıştırma gayretlerini görüyorduk." dedi.

Çavuşoğlu, Demre ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksek Okulu açılışında, iktidarları döneminde eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Bütçelerinde en büyük payı eğitime ayırdıklarını anlatan Çavuşoğlu, eğitim, bilim ve teknolojiyle ülkelerin geliştiğini ifade etti.

Üniversitelerin de artık kendilerine gönderilen Ar-Ge bütçelerini doğru kullanmaya başladığını aktaran Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesinin de başarılı çalışmalarıyla gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, meslek yüksek okulunu yapan Dr. Hasan Ünal'ın da çok kaliteli fideler ürettiğini, ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını dile getirdi.

Son zamanlarda çiftçinin tarım ürünlerinin üzerinden tartışmalar yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Antalya'da üretilen ürünler İstanbul'da üç katına satılıyor. Burada çiftçiye büyük haksızlık yapılıyor. Sanki farkı çiftçimiz cebine indiriyor gibi haksız söylemler gördük. Buna bir çözüm bulmamız lazım da. Bunun içinde rant da var, manipülasyon, fırsatçılık da vardı. Bir köşeye sıkıştırma gayretlerini görüyorduk. Ticarette herkes para kazanacak ama hakkıyla, helaliyle kazanacak. Haksız rekabet serbest piyasa demek değildir. Bunu önleyecek kurullarımız var. Son zamanlarda aldığımız tedbirin amacı hem çiftçiyi hem de tüketiciyi korumak. Ayrıca Antalya'da doğal afetten zarar gören vatandaşlarımızın da yaralarını sarıyoruz."

Ardından Demre Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçim ofisi ve proje tanıtım toplantısına katılan Çavuşoğlu, AK Partili belediyelerin hizmetlerin CHP'li seçmenlerin de memnun olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'da, İzmir'de, Çankaya'daki bazı seçmenlerin kendisine "Ben şehrimi emanet edeceğim insana oyumu veririm. Sayın bakanım bıktık. Hep oy veriyoruz. Nasıl olsa oy alacağız diye hiç hizmet etmiyorlar. Yeter artık gelin." dediklerini ifade etti.

- "Bölücüler bunlar"

Gerçek CHP'lilerin PKK güdümündeki parti ile ittifakı hazmedemediğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"CHP artık aşırı, radikal DHKP-C gibi terör örgütlerinin kontrolüne girmeye başladı. Bir önceki seçimde böyle oldu. Bu bir gerçek. Atatürk'ten bu yana CHP'ye oy veren aileler, vatanını, milletini seven insanlar bundan rahatsız. Bu ittifaka en çok destek Kandil'den geliyor. Bu partinin sözde eş başkanına 'Siz PKK'dan izin almadan bir kelime bile konuşamazsınız. Sizin, Kürt kardeşlerimizin sorunlarıyla bir işiniz yok, öyle bir derdiniz yok dedim. O ne diyor; 'Sözde kürdistanda kazanacağız' diyor. Ne kürdistanı. Bölücüler bunlar. Yani bizim Anadolu topraklarımızı kürdistan diye tanımlıyor. Şimdi huzurunuzda olmasam güzel bir cevap vereceğim de terbiyem müsaade etmiyor. Bu kişi 'Diğer yerlerde de yıkacağız. AK Parti ve MHP'yi yıkacağız' diyor. Neyi yıkıyorsun. Başka hayalleri de vardı ama o hayallerini ve teröristlerini dağlarında inlerine gömdük biz. Dolayısıyla bu ittifaklar bu bakımdan da çok önemlidir. Bizim herkesin siyasi görüşüne saygımız var ama vatanını, milletini seven herkes, milletin bekası ve devletin güçlenmesi devamı için gereken hassasiyeti gösterecektir."

"Bir köşeye sıkıştırma gayretlerini görüyorduk"

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Antalya'da üretilen ürünler İstanbul'da üç katına satılıyor. Burada çiftçiye büyük haksızlık yapılıyor. Sanki farkı çiftçimiz cebine indiriyor gibi haksız söylemler gördük. Buna bir çözüm bulmamız lazım da. Bunun iç

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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açılış Demre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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