Bir köy bu işle geçimini sağlıyor! Çamurun içinde...

Gercüş bölgesinde 2 köyde tek pirinç ekimi yapılıyor. O köylerden bir tanesi olan Gönüllü köyünde de tamamen yerli ve organik ekimi yapılıyor. Ana kaynağı su olan pirinç ekimi köylüler tarafından dedelerinden kalma yöntemlerle ekimi yapılıyor.

Pirinç üreticisi Mehmet Salih Kavak ve Mehmet Nezir Kardaş tarlalara su verilmesinin ardından daha sonrada at ve öküzlerle tarlaları sürdürdüklerini söyledi. Mehmet Nezir Kardaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha sonrada çamur haline getiriyoruz. Çukurlarımızı oluşturduktan sonrada çeltik tohumumuzu atıyoruz, bunu yaptıktan sonra tarlayı susuz bırakmıyoruz, pirinç yetişene kadar su üstünde kalıyor. Çok zahmetli bir iştir ama köyde geçim kaynaklarımızdan bir tanesi olan bu işi mecburi yapıyoruz"

İLKEL YÖNTEMLERLE EKİM YAPILIYOR Pirinçten geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Kavak, yüzyıllardır dedelerinden gelen ilkel yöntemlerle ekim yaptıklarını söyledi.