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Bir kripto para dolandırıcılığı daha: 28 bin dolarım buhar oldu

12.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da esnaf Sarper Dağlı bir kripto para borsasına yatırdığı 28 bin dolarının buharlaştırıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, paranın akıbetinin araştırılmasını istedi.

Bir kripto para dolandırıcılığı daha: 28 bin dolarım buhar oldu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Sarper Dağlı, merkezi İstanbul Esentepe olan dünyaca ünlü bir kripto borsasının mağduru olduğunu iddia etti. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını belirten Dağlı, basın mensuplarına yaşadığı mağduriyeti anlattı.

"YATIRIMCILARI MAĞDUR EDİYORLAR"

Dağlı, "Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren bir kripto borsası tarafından 234 bin Türk lirası dolandırıldım. İstanbul'da faaliyet göstermektedir, Esentepe'de. Bu borsaya yatırdığım 234 bin lira karşılığında o günkü kur karşılığında 28 bin dolar aldım. Ve bu 28 bin dolarımı sisteme yatırıp bu sistem üzerinden bu borsaya yatırdığım fonlar yüzünden yüksek getiri vaat ettiler. Yani bu kripto borsası sadece borsa alım satım dışında aynı zamanda kripto paralarınızı nakit paralarınızı sisteme yatırıp sistem üzerinden size kazanç vaat ediyorlar. Bunları da kendi para birimleriyle birlikte yapıyorlar. Bu sistem üzerinden fonlarınızı çalıp insanları yatırımcıları mağdur ediyorlar" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Şirket yetkilileriyle iletişime geçtiğinde bütün zararlarının giderileceğinin söylendiğini, ancak hiçbir dönüş olmayınca şirketin merkezine gittiğini belirten Dağlı, "Merkezdeki güvenlik görevlileri 1,5 yıldır hiçbir şekilde çalışanın gelmediğini, birçok kişinin buraya gelip şirketle ilgili bilgi aldığını ve mağdur olduğunu anlattılar. Tüm cumhuriyet savcılarına yetkililere sesleniyorum, bu borsalar normal borsa alım-satım dışında, bir banka görevi de yürütüyorlar. Ülkemizde bir nevi resmi biçimde yapıyorlar. Fon topluyorlar, insanlar yüksek fonlar yatırıyorlar ve yüksek getiri bekliyorlar. Cumhuriyet savcılığına şikayetçi oldum. Süreç devam ediyor" diye konuştu. Dağlı, "Param sistemden çekildi resmen, sistemden buharlaştırıldı. Ama tüm kayıtlarım elimde mevcut. Birebir bu şirketle ilişkili olduğu belli oluyor. İnsanlar çok dikkatli olsun, çünkü bu iş çok ama çok tehlikeli bir duruma gidiyor" diye konuştu.

SAVCILIK PARANIN AKIBETİNİ SORDU

Yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, adresi Şişli'de görülen şirkete yazı gönderdi. Yazıda, Sarper Dağlı'nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılması, paranın nereye gönderildiği, herhangi bir çekim işlemi olup olmadığı, müşteki mağduriyetinin giderilip giderilmediğinin araştırılarak başsavcılığa bildirilmesi talep edildi. Dağlı'nın suç duyurusu dilekçesinde, 14 Haziran'da 28 bin dolara karşılık olarak 234 bin 123 liralık miktarı herhangi bir kripto para almadan, yatırım amacıyla şüpheli şirket üzerinden banka hesaplarına yatırdığı, 23 Haziran'da kar payı olarak 227 doların hesabına geçtiği ancak 24 Haziran'da kontrol ettiğinde hesabında paranın olmadığını fark ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kripto para
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