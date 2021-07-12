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Bir kripto para vurgunu daha: 12 bin kişi mağdur, 14 milyon dolar kayıp

12.07.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da Avukat Arife Tuğba Çetinkaya, 12 bin mağduru bulunan bir kripto para vurgunu iddiasını yargıya ve gündeme taşıdı. Çetinkaya, 13-14 milyon doların yurtdışına kaçırılması iddiası üzerine durduklarını ifade etti.

Bir kripto para vurgunu daha: 12 bin kişi mağdur, 14 milyon dolar kayıp

Bursa’da avukatlık yapan Arife Tuğba Çetinkaya, son zamanlarda gündemden düşmeyen kripto para vurgunu iddialarına bir yenisini daha ekledi. Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli şahsın ‘Mpax Coin’ isminde bir para çıkardığını ifade eden Çetinkaya, aslında bunun bir kripto para bile olmadığını, 15-20 dakikada bir üyelikle gerçekleştirilebilen bir şey olduğunu savundu. Kripto paraların işlem gördüğü ünlü bir kripto borsasında da ‘Mpax Coin’in işlem gördüğünü ve burada manuel müdahalelerle paranın hacminin büyütülerek vatandaşlara güven sağlandığı iddiasında bulunan Çetinkaya, kendilerine 300 yakın kişinin dava için vekalet başvurusu yaptığını, ancak gerçek mağdurların sayısının 11-12 bin civarında olduğunun altını çizdi.

KENDİNİ BAŞKA BİR İSİMLE TANITMIŞ

Çetinkaya, bunu yeni bir kripto para vurgunu olarak tanımlayarak, “Bu aslında yeni bir kripto para vurgunu. Erkan A. adı ile kendini tanıtan Eren D. isimli bir şahıs ‘Mpax Coin’ olarak bir kripto para çıkardığını iddia ediyor. Yaklaşık 11-12 bin civarında mağdur olduğunu düşünüyoruz. Bir kripto para borsa kuruluşunda ‘Mpax coin’ işlem görüyor. Normal şartlarda bu kripto para değil. Bu herkesin 15-20 dakikada çıkarabileceği bir şey ama vatandaş bunu bilmiyor. Herkes bunun bir kripto para olduğunu ve bundan bir kazanç elde edeceklerini düşünüyorlar. Bilinen bir kripto para borsasında bunun yayınlanması ve şirketin CEO’sunun video bağlantıları gerçekleştirerek, ‘Bu kripto parayı elinizde tutun. Bir sene sonra Dubai’den malikane alabilecek seviyeye geleceksiniz’ demesi, Erkan. A olarak kendisi tanıtan Eren D.’nin sosyal medyada paylaşımlar yaparak insanların güveninin sağlamaya çalışması, aslında bu oyunun bir parçası. Bir kısım Eren D.’ye yardımcı olan şahısların da kazançlarının olduğunu söylemesi insanlarda bir güven telkin ediyor. İnsanlar bu şekilde paralarını yatırıyorlar” dedi.

"MANUEL OLARAK PARANIN HACMİ GENİŞLETİLMİŞ"

“Daha sonra kripto borsasında manüel olarak müdahale ederek paranın hacminin genişletiyorlar. Böylelikle bir güven daha telkin edilmiş oluyor” diyerek iddialarını sürdüren Avukat Çetinkaya, “Sanki buradan bir kazanç sağlanacak izlenimi oluşturuluyor. Daha sonra şahısların hesaplarına bloke konuyor. Hiçbir şekilde paralarını alamıyorlar. Kâr etmelerini geçtim, şu an ana paralarını bile dokunamayacak durumdalar. İrtibata geçildiğinde de ‘yarın göndereceğiz, bugün göndereceğiz’ tarzında kullanıcılar cevaplar alıyor ama böyle bir irtibatın kurulması da mümkün görülmüyor. Biz paraların yurtdışına kaçırıldığını düşünüyoruz. Şahısların da yurtdışına kaçmasından şüpheleniyoruz” ifadelerini kullandı.

"250-300 ŞİKAYETÇİ VAR AMA SAYI ARTACAKTIR"

Yargı sürecini başlattıklarını belirten Çetinkaya, “Bu sebeple de yargı sürecini başlatmış bulunuyoruz. 13 -14 milyon dolar bir paradan bahsediyoruz. Bizde mevcut 250-300 şikayetçi var ama dediğimiz gibi 11-12 bin şikayetçi olacağından söz ediliyor. Bizde süreci yakından takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çetinkaya’nın iddialarının yanı sıra internet üzerinden yapılan araştırmalarda sözde kripto para hakkında birçok şikayetin edildiğini biliniyor. Mağdurların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek basın açıklaması yaparak seslerini duyuracaklarını da öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa Kripto para
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