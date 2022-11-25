Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya iç çamaşırlı ayna pozunu paylaştı! Herkes aynı yere baktı

Başrollerini Berk Oktay ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle adından söz ettiren Seray Kaya, bu defa dekolteli paylaşımıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'ne katılan Seray Kaya, şıklığıyla ilgi odağı olmuştu.

Huzur Sokağı dizisinde başladığı oyunculuk kariyerini Kadın dizisiyle taçlandıran Seray Kaya, yıllar içindeki değişimiyle de sık sık gündeme geliyor.

Kuruluş Osman ve Mahkum gibi güçlü yapımlardan sonra Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yıldız, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de beğeni topluyor.



