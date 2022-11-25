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  4. Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya iç çamaşırlı ayna pozunu paylaştı! Herkes aynı yere baktı

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya iç çamaşırlı ayna pozunu paylaştı! Herkes aynı yere baktı

25.11.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde 'Elif' karakterine hayat veren güzel oyuncu Seray Kaya, iddialı ayna pozuyla bakana bir daha baktırdı. Seray Kaya'nın transparan bir büstiyer tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya iç çamaşırlı ayna pozunu paylaştı! Herkes aynı yere baktı

Başrollerini Berk Oktay ile paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle adından söz ettiren Seray Kaya, bu defa dekolteli paylaşımıyla gündeme geldi.

Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya iç çamaşırlı ayna pozuyla dikkat çekti! Herkes aynı yere baktı

Geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'ne katılan Seray Kaya, şıklığıyla ilgi odağı olmuştu.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya iç çamaşırlı ayna pozunu paylaştı! Herkes aynı yere baktı

Huzur Sokağı dizisinde başladığı oyunculuk kariyerini Kadın dizisiyle taçlandıran Seray Kaya, yıllar içindeki değişimiyle de sık sık gündeme geliyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya iç çamaşırlı ayna pozunu paylaştı! Herkes aynı yere baktı

Kuruluş Osman ve Mahkum gibi güçlü yapımlardan sonra Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alan yıldız, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de beğeni topluyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya iç çamaşırlı ayna pozunu paylaştı! Herkes aynı yere baktı

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Seray Kaya iç çamaşırlı ayna pozunu paylaştı! Herkes aynı yere baktı


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Berk Oktay Seray Kaya

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