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Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla...

26.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Prenses Mari karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Şeyma Korkmaz, şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde kamera karşısına geçiyor. Özel yaşamıyla merak konusu olan Şeyma Korkmaz'ın eşi de ünlü çıktı.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla...

Başrollerini Berk Oktay ve Seray Kaya'nın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle ekrana dönen Şeyma Korkmaz'ın eşini görenler şaşıp kaldı. Meğer o da çok ünlüymüş...

Aslen Eskişehirli olan Şeyma Korkmaz, liseyi Çanakkale'de okudu. Sonrasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği eğitimi aldı.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

Öğrencilik yıllarında fotomodellik yapan Şeyma Korkmaz, ilk bölümü 2011 yılında ekrana gelen Beni Affet dizisinde Feride karakterine hayat verdi. Dizide 8 sezon boyunca yer alan Korkmaz, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

Kuruluş Osman dizisinde Prenses Mari karakterini canlandıran yıldız, şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alıyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

Kameralar ardındaki yaşamı merak konusu olan 33 yaşındaki oyuncunun eşi de çok ünlü çıktı.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

Şeyma Korkmaz, 2019 yılında meslektaşı Cüneyt Mete ile dünyaevine girdi.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

Beni Affet dizisinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönmüştü.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

52 yaşındaki Cüneyt Mete, Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı

Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla evli çıktı


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