Bir Küçük Gün Işığı'nın yıldızı Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlüymüş! Kendisinden 19 yaş büyük oyuncuyla...

Başrollerini Berk Oktay ve Seray Kaya'nın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisiyle ekrana dönen Şeyma Korkmaz'ın eşini görenler şaşıp kaldı. Meğer o da çok ünlüymüş...

Aslen Eskişehirli olan Şeyma Korkmaz, liseyi Çanakkale'de okudu. Sonrasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği eğitimi aldı.

Öğrencilik yıllarında fotomodellik yapan Şeyma Korkmaz, ilk bölümü 2011 yılında ekrana gelen Beni Affet dizisinde Feride karakterine hayat verdi. Dizide 8 sezon boyunca yer alan Korkmaz, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Kuruluş Osman dizisinde Prenses Mari karakterini canlandıran yıldız, şimdilerde Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alıyor.

Kameralar ardındaki yaşamı merak konusu olan 33 yaşındaki oyuncunun eşi de çok ünlü çıktı.

Şeyma Korkmaz, 2019 yılında meslektaşı Cüneyt Mete ile dünyaevine girdi.

Beni Affet dizisinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönmüştü.

52 yaşındaki Cüneyt Mete, Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor.

Cüneyt Mete ve Şeyma Korkmaz, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.



