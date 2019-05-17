Bir kupa kahveyle köy okullarındaki çocuklar için kitap topluyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir işletme sahibi, müşterilerden ücretsiz kahve karşılığında aldığı kitaplarla köy okullarındaki çocuklar için kütüphane açmayı hedefliyor.

Safranbolu’da kafe işleten Çetin İpek, ‘Mutluluk bir kupa kahve ve iyi bir kitap’ sloganıyla başlattığı kitap toplama kampanyası ile Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesindeki ortaokulda kütüphane açmayı düşünüyor. İpek’in başlattığı kampanyaya farklı illerden büyük destek görürken, kitap desteğinin devam etmesi halinde farklı ilçelerde de kütüphane açmayı ve genç nesillere kitap okuma alışkanlığı oluşturmayı hedefliyor.

“Kütüphane oluşturmak adına topluyoruz”

Kampanya ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çetin İpek, “İşletmemizi yeni açtık, fikir spontane gelişen arkadaşlarla ortaklaşa verdiğimiz bir karardı. ‘Kitap getirene kahve hediyemiz var’ diye girdik. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Bugün Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Konya’dan kolilerle kitap gönderen tüm kitap dostlarına teşekkür ediyorum. Kitap toplama işine başladığımızda Yenice ilçesi Yortan Beldesinde bulunan ortaokul öğretmeni ile irtibat kurduk. Bizde şuanda topladığımız kitapları Yortan beldesinde bulunan ortaokula bir kütüphane oluşturmak adına topluyoruz. Bu kütüphanenin seramiğinden duvar kağıdına, rafından masasına kadar oluşturup okulumuza inşallah teslim edeceğiz” dedi.