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Bir kupa kahveyle köy okullarındaki çocuklar için kitap topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir işletme sahibi, müşterilerden ücretsiz kahve karşılığında aldığı kitaplarla köy okullarındaki çocuklar için kütüphane açmayı hedefliyor.Safranbolu’da kafe işleten Çetin İpek, ‘Mutluluk bir kupa kahve ve iyi bir kitap’ sloganıyla başlattığı kitap toplama kampanyası ile Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesindeki ortaokulda kütüphane açmayı düşünüyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir işletme sahibi, müşterilerden ücretsiz kahve karşılığında aldığı kitaplarla köy okullarındaki çocuklar için kütüphane açmayı hedefliyor.
Safranbolu’da kafe işleten Çetin İpek, ‘Mutluluk bir kupa kahve ve iyi bir kitap’ sloganıyla başlattığı kitap toplama kampanyası ile Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesindeki ortaokulda kütüphane açmayı düşünüyor. İpek’in başlattığı kampanyaya farklı illerden büyük destek görürken, kitap desteğinin devam etmesi halinde farklı ilçelerde de kütüphane açmayı ve genç nesillere kitap okuma alışkanlığı oluşturmayı hedefliyor.

“Kütüphane oluşturmak adına topluyoruz”
Kampanya ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çetin İpek, “İşletmemizi yeni açtık, fikir spontane gelişen arkadaşlarla ortaklaşa verdiğimiz bir karardı. ‘Kitap getirene kahve hediyemiz var’ diye girdik. Çok güzel tepkilerle karşılaştık. Bugün Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Konya’dan kolilerle kitap gönderen tüm kitap dostlarına teşekkür ediyorum. Kitap toplama işine başladığımızda Yenice ilçesi Yortan Beldesinde bulunan ortaokul öğretmeni ile irtibat kurduk. Bizde şuanda topladığımız kitapları Yortan beldesinde bulunan ortaokula bir kütüphane oluşturmak adına topluyoruz. Bu kütüphanenin seramiğinden duvar kağıdına, rafından masasına kadar oluşturup okulumuza inşallah teslim edeceğiz” dedi.

“Ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz”
“Mutluluk bir kupa kahve ve iyi bir kitap sloganıyla yola çıktık” diyen İpek, “İnşallah dostlarımız bizi yalnız bırakmaz. Bu projeyi tek okulla bitirmeyiz. Kitaplar gelmeye devam ederse Karabük ilinin diğer ilçelerine de kütüphane yapmak niyetindeyiz. İnşallah yalnız kalmayız. Bizleri Karabük, Safranbolu halkı destekliyor. Bu desteklerini esirgemezler inşallah. Ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Bunu da sosyal medyadan paylaşıyoruz. Tabi fotoğraf vermek istemeyen bunu reklam amaçlı kullanmak istemeyen arkadaşlarımızda oluyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yüzlerce kitabımız elimizde mevcut” diye konuştu.
Şu an itibariyle iki tane kütüphane kurabilecek kitap sayısının mevcut olduğunu kaydeden İpek, “Atıl durumunda olan kitaplarınızı biz değerlendirelim. Kendi kütüphanem dahil olmak üzere yüzlerce kitabım var. Bunları yeni yetişen nesle okuması için kütüphane oluşturalım” ifadelerini kullandı.

“Kitap okumanın devamlılığını sağlamak zorundayız”
Tüm kitapları kütüphaneye gönderemeyeceklerini söyleyen Çetin, şu ifadelere yer verdi:
“Burada da kendi kafemizde kitap köşesi, kütüphane yapacağız. Gelen misafirlerimiz kahvesini yudumlarken rafından kitabını okuyacak ve giderken kitabını bırakacak. Kitap okumanın devamlılığını sağlamak zorundayız. Şöyle örnek vermek istiyorum. İngiltere ve Fransa da kitap okuma oranı yüzde 21 seviyesinde, Türkiye ise 86. Sırada. Bu bizim ne kadar az kitap okuduğumuzun göstergesi. İnşallah Türk milleti olarak biraz daha kitaba yönelirsek gelecek nesiller için daha faydalı işler yapacağımıza eminim.”

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