Bir kuraklık hikayesi: Peyniriyle meşhur Kars'ta üretim nasıl etkilendi?

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Türkiye'nin hayvancılık merkezlerinden Kars'ta çiftçiler ve peynir üreticileri bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle süt verimliliğinin düştüğünü, buna bağlı olarak da peynir üretiminin neredeyse yarı yarıya azaldığını söylüyor.

Yağışların azalmasına bağlı olarak meraların kuruması, hayvanların yeteri kadar beslenememesine, sütün azalmasına ve çiftçinin maliyetinin artmasına sebep oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'deki büyükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 10'u Kars, Ardahan ve Erzurum'da bulunuyor.

Habitat Derneği Ardahan-Erzurum-Kars Ekonomik Kalkınma Raporu'na göre Türkiye'de gravyer peynirinin yüzde 80'i Kars'ta üretiliyor. Bölgede 30'dan fazla çeşit peynir üretiliyor.

Uzmanlar, bu durumun önüne geçilmezse hayvancılıkta olası krizlerin kapıda olduğunu ifade ediyor.

Kars'ta çiftçilerle ve peynir üreticileriyle konuştuk.

