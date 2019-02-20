Bir Kürt Partisine Daha Kapatma Davası 

Geçen ay hakkında kapatma davası açılan Kürdistan Özgürlük Partisi’nin ardından, Kürdistan Sosyalist Partisi’ne de kapatma davası açıldı. Gerekçe aynı. Partinin ismindeki ‘Kürdistan’ kelimesi.
1974 yılında yasadışı bir örgüt olarak kurulan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) faaliyetlerini 42 yıl boyunca illegal sürdürdü. 2016 yılında İçişleri Bakanlığı’na başvuran PSK yönetimi, yasal bir parti olarak çalışmalarına devam etti. Bu sırada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, parti isminden Kürdistan kelimesinin çıkarılması için PSK yönetimini uyardı ancak başka bir işlem yapılmadı.
Ancak üç yıl sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle, Anayasa Mahkemesi PSK hakkında kapatma davası açtı. Davanın açılmasının ardından basın toplantısı düzenleyen PSK Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, dava gerekçesinin partinin ismi ve programındaki Kürt sorununa ilişkin maddeler olduğunu söyledi.
Davanın sürpriz olmadığını ifade eden Bozyel, “Dava hukuki değil siyasidir. Parti kuruluşu sırasında da dikkatimizi çektiler. Parti kapatmalar son yıllardaki konjonktürün kararıdır. Ülkeyi yöneten Erdoğan olsa da, hakim siyaset MHP’nin siyasetidir. Bu yüzden parti kapatmalar gündeme geldi. Başta da tahammülsüzlük vardı ama şimdi kapatma davasına kadar geldi” dedi.
Partilerinin kapatılmasının kolay olmayacağını savunan Bozyel, “Dava açılması kapatılacağı anlamına gelmiyor. Yeni bir süreç başlıyor. Kürdistani değerlere daha fazla sahip çıkacağımız bir süreç başlıyor. Önümüzde sert bir mücadele süreci var. İçeride dışarıda, güçlü bir destek bulmamız lazım. Bütün gücümüzle seferber olmamız lazım. Bu partilerin kapatılamaması lazım. Bunu Kürt partilerine karşı devletin tutumunu teşhir etmek için fırsata çevirebiliriz” diye konuştu.
Bozyel, partisinin hiçbir zaman şiddete başvurmadığını belirterek, Kürt sorunun çözümü için federasyonu savunduklarını sözlerine ekledi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Anayasa Mahkemesi, 2014 yılında kurulan Kürdistan Özgürlük Partisi hakkında kapatma davası açmıştı.
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