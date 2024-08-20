Bir kutu kitap tam 40 bin TL! Anne babaların özel okul çilesi bitmiyor

2024- 2025 yeni eğitim öğretim yılında özel okul ücretlerinde, servis, yemek ve okul kitaplarıyla birlikte neredeyse bir milyon TL’yi buluyor. Veliler bunca masrafla baş etmeye çalışırken, bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla velilerin çilesini tüm gerçeğiyle ortaya koydu.

Bir özel okula giden 7. Sınıf öğrenci ders kitaplarını bir kutuda paylaşan veli, kutunun 40 bin TL olduğunu ifade etti. Paylaşımında, ‘‘Şu 1 kutu kitap 40 bin TL. Twit bu kadar’’ sözleriyle tepkisini gösteren veliye destek mesajları yağdı. Adı görünen özel okula ise binlerce sosyal medya kullanıcısı tepki verdi.

BİR KUTU KİTAP 40 BİN TL

Özel okullarda geçtiğimiz yıl, 6 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen ders kitapları için bu yıl 35 - 40 bin TL bandında bir rakam istenmesi velileri kara kara düşündürüyor.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ YAĞDI

Özel okul kitap ücretini gören binlerce sosyal medya kullanıcısı fahiş fiyata tepkisiz kalamayarak, özel okul ücretlerine tepki verdi. ‘Umarım öğretmenlerin maaşını, bu ücretler gibi yüksek tutuyorlardır’, ‘Bunun enflasyonla alakası yok artık...’, ‘Bir senelik kitap mı bu? Farkı ne diğer kitaplardan, müfredat aynı.’ gibi yorumlar yapıldı.

‘‘31 TEMMUZ SONRASI 43800 TL’’

Aynı okulda çocuğunu okutan başka bir veli paylaşımı görünce, bu fiyatın 31 Temmuz öncesine kadar olduğunu söyleyerek, ''31 Temmuz'a kadar satın aldığım için 40 bin TL. Sonrasında 43800 TL oldu. 15 günde ne değişti, hangi maliyetler bindi üstüne ki halihazırda basılmış paketlenmiş setler için bir gün farkla 4 bin lira fazla istemeye başladılar. Nefret ettim Bahçeşehir'den'' dedi.

KENDİ BASTIKLARI KİTAPLARI SATIYORLAR

Yüzde 300 - 400'ü bulan zamlar için veliler çözüm bulmaya başlarken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu Ağaoğlu "Özel eğitim kurumları ilköğretim sisteminde bedava olmasına rağmen adeta baskıyla tüm öğrenci velilerine kendi bastırdıkları özel kitapları satıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.