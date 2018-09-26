Bir liralık enerji ile 170 kilometre yol

Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencilerinin ürettiği 1 liralık enerji ile 170 kilometre yol katedebilen elektrikli prototip aracı, Lodra'da piste çıkacak.

Elektrikli araç üretiminde görev alan Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi "3M-Electro" topluluğu üyesi ve aracın sürücüsü son sınıf öğrencisi Sertaç Somuncu, tanıtım toplantısında, aracın ana bataryası hariç motor dahil bütün aksamının kendi üretimleri ve yerli olduğunu söyledi.

Aracın bir kilovat enerji ile 160-170 kilometre yol aldığını aktaran Somuncu, destek verilmesi halinde aracı daha da geliştirebileceklerini belirtti.

Somuncu, aracın, teknolojik olarak şu an piyasadaki elektrikli araçlardan bir eksiği bulunmadığını savunarak, "Sadece kullanıma uygun satılabilir hale dönüştürülmesi gerekiyor. Şu anda prototip olduğu için bu şekilde trafikte kullanılması doğru değil. Destek olursa günlük kullanıma uygun hale getirilebilir." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu İstanbul'da düzenlenen "Shell Eco-marathon Türkiye" yarışmasına 20'nin üzerinde araç katıldığını, kendilerinin 5. sırada yer aldığını dile getiren Somuncu, "Aracın ağırlığı ve fazla tur atması bakımından hepsinden daha iyi olduğumuz görüldü. İnşallah gelecek yıl Londra'da yapılacak dünya genelinden katılımın sağlanacağı yarışmaya katılacağız." dedi.