Bir Litre Gözyaşı dizisi bitiyor mu? Bir Litre Gözyaşı final bölümü ne zaman?

Başrollerini Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı dizisi ilk bölümüyle 7 Ekim Pazar akşamı ekrana gelmişti.

Son bölümüyle geçtiğimiz Pazar ekrana gelen Bir Litre Gözyaşı dizisi, reytinglerde Total grubunda 10. sırada, AB grubunda ise 9. sırada yer alabilmişti. Kanal D yönetimi yeni dizisi için erken final kararı aldı. Medyapım’ın yapımcılığını üstlendiği "Bir Litre Gözyaşı" 6. Bölüm ile ekranlara veda edecek.

Bir Litre Gözyaşı dizisinde geçtiğimiz sezon Vatanım Sensin dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Miray Daner’in başrolde yer alıyordu. Daner, Cihan karakterini canlandırıyordu.

BİR LİTRE GÖZYAŞI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Serhan Şahin’in üstlendiği, senaryosunu Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen’in kaleme aldığı, Med Yapım-Mf Yapım imzalı Bir Litre Gözyaşı, bi Kore dizisinden uyarlandı. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı dizisi, 3 bölüm sonra final yapacak. Dizinin final bölümünün ise 11 Kasım Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.