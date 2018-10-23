Bir Litre Gözyaşı dizisi bitiyor mu? Bir Litre Gözyaşı final bölümü ne zaman?

Başrollerini Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı dizisi ilk bölümüyle 7 Ekim Pazar akşamı ekrana gelmişti.
Son bölümüyle geçtiğimiz Pazar ekrana gelen Bir Litre Gözyaşı dizisi, reytinglerde Total grubunda 10. sırada, AB grubunda ise 9. sırada yer alabilmişti. Kanal D yönetimi yeni dizisi için erken final kararı aldı. Medyapım’ın yapımcılığını üstlendiği "Bir Litre Gözyaşı" 6. Bölüm ile ekranlara veda edecek.
Bir Litre Gözyaşı dizisinde geçtiğimiz sezon Vatanım Sensin dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Miray Daner’in başrolde yer alıyordu. Daner, Cihan karakterini canlandırıyordu.
BİR LİTRE GÖZYAŞI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Yönetmenliğini Serhan Şahin’in üstlendiği, senaryosunu Neşe Şen, Sertaç Ergin ve Gül Meriç Özen’in kaleme aldığı, Med Yapım-Mf Yapım imzalı Bir Litre Gözyaşı, bi Kore dizisinden uyarlandı. 15 yaşında ölümcül bir omurilik soğanı hastalığına yakalanan, 25 yaşında da hayata gözlerini yuman Aya Kito’nun gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı dizisi, 3 bölüm sonra final yapacak. Dizinin final bölümünün ise 11 Kasım Pazar akşamı yayınlanması bekleniyor.
BİR LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Ailenin önemini, inancın gücünü ve hayatın güzelliklerini gözler önüne serecek olan 1 Litre Gözyaşı’nda Sanem Çelik ve Miray Daner ’e; Tolga Tekin, Helin Kandemir, Görkem Mete ve Revna Çolak eşlik edecek. Cihan (Miray Daner) ve ailesinin hayat mücadelesini; anı yaşamanın değerine vurgu yaparak anlatacak 1 Litre Gözyaşı’nın genel hikayesi ise şöyle;
Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.
Yapım : Med Yapım - Mf Yapım
Yönetmen : Serhan Şahin
Senaryo : Neşe Şen – Sertaç Ergin – Gül Meriç Özen
Uygulayıcı Yapımcı : Şelale Baskıcı
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